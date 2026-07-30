Узбекистан и сингапурская Indorama обсудили развитие партнерства в горнодобывающем секторе

БАКУ /Trend/ - Первый заместитель министра горнодобывающей промышленности и геологии Узбекистана Феруза Хамидова встретилась с делегацией сингапурской компании Indorama Corporation Pte. Ltd. для обсуждения перспектив сотрудничества в горнодобывающей отрасли.

В ходе переговоров стороны рассмотрели возможности взаимодействия в сфере добычи и переработки минерального сырья, а также обеспечения сырьевой базы для производства минеральных удобрений.

Феруза Хамидова подтвердила готовность министерства развивать взаимовыгодное сотрудничество и сообщила представителям компании о возможности участия в аукционах на получение прав пользования перспективными участками недр.

По итогам встречи стороны обменялись мнениями о дальнейших направлениях партнерства в горнодобывающем секторе.