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Узбекистан и сингапурская Indorama обсудили развитие партнерства в горнодобывающем секторе

Узбекистан Новость 30 июля 2026 03:11 (UTC +04:00)
Узбекистан и сингапурская Indorama обсудили развитие партнерства в горнодобывающем секторе
Фото: Искусственный интеллект
Нильджан Бахшалиева
Нильджан Бахшалиева
Корреспондент по экономике Узбекистана Все материалы

БАКУ /Trend/ - Первый заместитель министра горнодобывающей промышленности и геологии Узбекистана Феруза Хамидова встретилась с делегацией сингапурской компании Indorama Corporation Pte. Ltd. для обсуждения перспектив сотрудничества в горнодобывающей отрасли.

В ходе переговоров стороны рассмотрели возможности взаимодействия в сфере добычи и переработки минерального сырья, а также обеспечения сырьевой базы для производства минеральных удобрений.

Феруза Хамидова подтвердила готовность министерства развивать взаимовыгодное сотрудничество и сообщила представителям компании о возможности участия в аукционах на получение прав пользования перспективными участками недр.

По итогам встречи стороны обменялись мнениями о дальнейших направлениях партнерства в горнодобывающем секторе.

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