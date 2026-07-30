БАКУ /Trend/ - Увеличился объем экспорта азербайджанской нефти в Болгарию.

Согласно таможенной статистике внешней торговли Азербайджана, опубликованной Государственным таможенным комитетом, в январе-июне из Азербайджана в Болгарию было экспортировано 358,8 тысячи тонн нефти и нефтепродуктов, полученных из битуминозных пород, на сумму 253,1 миллиона долларов США.

Согласно данным комитета, этот показатель в стоимостном выражении на 204,9 миллиона долларов США или в 5,3 раза больше, чем за аналогичный период 2025 года, а по объему больше на 279,5 тысячи тонн, или в 4,5 раза.

Подчеркивается, что в январе-июне прошлого года из Азербайджана в Болгарию было экспортировано 79,3 тысячи тонн нефти и нефтепродуктов из битуминозных пород на сумму 48,2 миллиона долларов США.

Следует отметить, что по данным ведомства, в январе-июне из Азербайджана в другие страны мира было экспортировано 10,125 миллиона тонн сырой нефти и нефтепродуктов, полученных из битуминозных пород, на сумму 6,231 миллиарда долларов США.

Согласно подсчетам агентства, по сравнению с аналогичным периодом 2025 года это на 178 миллионов долларов США или на 2,8% меньше в стоимостном выражении, при этом в натуральном выражении показатель уменьшился на 1,921 миллиона тонн или на 15,9%.

По данным комитета, топ-3 импортера азербайджанской нефти в январе-июне этого года возглавляет Италия (5,915 миллиона тонн на сумму 3,495 миллиарда долларов), за ней следуют Чехия (705,8 тысячи тонн на сумму 497,4 миллиона долларов) и Болгария (358,8 тысячи тонн на сумму свыше 253,1 миллиона долларов).