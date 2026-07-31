Глава ЦБА рассказал о факторах, влияющих на прогнозы по инфляции и экономическому росту

БАКУ /Trend/ - Пересмотр прогноза по инфляции в сторону повышения главным образом обусловлен факторами внешнего происхождения.

Об этом заявил председатель Центрального банка Азербайджана (ЦБА) Талех Кязымов на состоявшейся сегодня пресс-конференции, посвященной параметрам процентного коридора, сообщает корреспондент Trend с мероприятия.

По его словам, при подготовке прогнозов по инфляции и экономическому росту учитывается ряд ключевых факторов. Как фактическая динамика инфляции, так и фактические темпы экономического роста оказывают непосредственное влияние на прогнозные показатели.

Глава ЦБА отметил, что пересмотр прогноза по инфляции в сторону повышения главным образом связан с факторами внешнего происхождения. В частности, существенную роль играет ускорение инфляции в странах, являющихся основными торговыми партнерами Азербайджана.

Талех Кязымов отметил, что на прогнозы по инфляции также влияют ожидания того, что номинальный эффективный обменный курс будет расти более медленными темпами по сравнению с соответствующим периодом прошлого года. По его словам, номинальный эффективный обменный курс является фактором, способствующим снижению инфляции. Однако замедление темпов его роста приводит к ослаблению этого эффекта.

Председатель ЦБА добавил, что на прогнозы экономического роста также влияют замедление фактических темпов экономического роста, а также изменения потенциальных возможностей роста экономики.

Он подчеркнул, что при декомпозиции прогнозов по инфляции также учитываются государственное потребление, потребление домашних хозяйств, динамика инвестиций в основной капитал и другие макроэкономические показатели.