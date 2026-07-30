Назван объем выплат производителям пшеницы в Иране

БАКУ /Trend/ - С начала текущего иранского года (21 марта 2026 года) по 28 июня производителям за закупленную с гарантией пшеницу выплачены средства в размере 1,1 квадриллиона риалов (примерно 766 миллионов долларов).

Согласно информации иранской Организации по целевому управлению субсидиями, об этом заявил председатель организации Хасан Новрузи.

"Производителям пшеницы выплачены средства на сумму около 171 триллиона риалов (примерно 119 миллионов долларов). До этого они получили средства на сумму более 931 триллиона риалов (примерно 648 миллионов долларов)", — отметил он.

Новрузи заявил, что производители, сдавшие пшеницу в центры гарантированного закупа в периоды с 6 по 10 июня и с 11 по 21 июня, получили соответственно 60% и 40% причитающихся им средств из расчёта 200 тысяч риалов (примерно 0,14 доллара) за 1 килограмм.

Представитель организации сообщил, что выплаты будут продолжены на последующих этапах в рамках реализации политики гарантированного закупа пшеницы, поддержки местных производителей, обеспечения необходимой для фермеров ликвидности и выделения средств в целях поддержки продолжения производства этого стратегического продукта.

Согласно анализу Trend, выплата производителям пшеницы около 766 миллионов долларов в рамках гарантированных закупок с начала текущего иранского года по 28 июня демонстрирует приоритетный подход правительства в этой стратегической сфере. Осуществление дополнительной выплаты в размере 171 триллиона риалов на последнем этапе направлено на поэтапное решение проблемы ликвидности. Своевременное проведение этих выплат даёт фермерам возможность профинансировать закупку семян, удобрений, топлива и другие производственные расходы для летних и осенних посевов. Это, в свою очередь, может положительно сказаться на сохранении урожайности и устойчивости производства пшеницы в следующем производственном сезоне. Иран стремится повысить уровень самообеспечения пшеницей в рамках политики продовольственной безопасности. Поскольку система гарантированных закупок снижает ценовые риски для фермеров, она сохраняет их интерес к выращиванию пшеницы и помогает государству формировать достаточные запасы пшеницы на внутреннем рынке. Если выплаты будут продолжаться согласно плану, это может внести дополнительный вклад в сохранение стабильного производства пшеницы в стране и ограничение зависимости от импорта.