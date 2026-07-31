Назван оборот розничной торговли в Узбекистане в первом полугодии 2026 г.

БАКУ/ Trend/ - Оборот розничной торговли в Узбекистане в январе–июне 2026 года достиг 251,8 трлн сумов (около 21 млрд долларов США), увеличившись на 20,2% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Об этом сообщили в Национальном комитете по статистике Узбекистана.

По данным комитета, по состоянию на 1 июля 2026 года в сфере розничной торговли осуществляло деятельность 89 861 коммерческое предприятие.

В то же время оборот оптовой торговли за первые шесть месяцев текущего года составил 283,3 трлн сумов (около 23,6 млрд долларов США), что на 16,5% больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

По состоянию на 1 июля в секторе оптовой торговли Узбекистана работало 56 363 коммерческих предприятия.

Согласно анализу Trend, внутренняя торговля Узбекистана продолжила уверенно расти в первом полугодии 2026 года: совокупный оборот розничной и оптовой торговли превысил 535 трлн сумов (около 44,7 млрд долларов США). Оборот розничной торговли достиг 251,8 трлн сумов (около 21 млрд долларов США), увеличившись на 20,2% в годовом выражении, тогда как оборот оптовой торговли вырос на 16,5% — до 283,3 трлн сумов (около 23,6 млрд долларов США). Это свидетельствует об устойчивом потребительском спросе и укреплении деловой активности в сегменте торговли между предприятиями.

Несмотря на некоторое замедление темпов роста розничной торговли по сравнению с началом года, они по-прежнему значительно превышали уровень инфляции, что указывает на дальнейшее повышение покупательной способности населения и сохранение высокого внутреннего спроса.

Последние данные также свидетельствуют о продолжающемся расширении коммерческого сектора страны. По состоянию на 1 июля в Узбекистане насчитывалось 89 861 предприятие розничной торговли и 56 363 предприятия оптовой торговли, что подчеркивает масштаб внутреннего рынка и растущую предпринимательскую активность. В совокупности в этих двух секторах действовало более 146 тысяч коммерческих предприятий, отражая возрастающую роль частного бизнеса в развитии торговли, создании рабочих мест и экономическом росте.

Ранее опубликованная Национальным комитетом по статистике информация показывала, что малый бизнес и частные предприниматели по-прежнему доминируют как в розничной, так и в оптовой торговле. При этом доля крупных предприятий постепенно увеличивается, что свидетельствует о расширении организованных торговых сетей и более формализованных каналов дистрибуции. Ожидается, что эта тенденция повысит эффективность логистики, укрепит цепочки поставок и улучшит прозрачность рынка по мере дальнейшего развития потребительского рынка Узбекистана.

Данные также указывают на то, что рост торговли становится более равномерно распределенным по регионам страны. Ранее опубликованная региональная статистика свидетельствовала об ускорении розничной и оптовой торговли не только в Ташкенте, но и в Навоийской, Ферганской, Кашкадарьинской областях, Каракалпакстане и Сырдарьинской области. Это говорит о том, что потребительский спрос и коммерческая активность постепенно выходят за пределы традиционных экономических центров страны. В целом результаты первого полугодия подтверждают, что внутренняя торговля остается одним из ключевых драйверов экономического роста Узбекистана, чему способствуют рост доходов населения, урбанизация, формализация бизнеса и продолжающиеся рыночные реформы.