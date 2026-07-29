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Назначен новый посол Азербайджана в Сербии

Политика Новость 29 июля 2026 20:02 (UTC +04:00)
Назначен новый посол Азербайджана в Сербии
Фото: АЗЕРТАДЖ
Айсель Мамедли
Айсель Мамедли
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БАКУ /Trend/ - Тахир Тагизаде отозван с должности чрезвычайного и полномочного посла Азербайджанской Республики в Венгрии и назначен чрезвычайным и полномочным послом в Республике Сербия.

Соответствующее распоряжение подписал Президент Ильхам Алиев.

Текст документа опубликован на официальном сайте Президента Азербайджана.

Согласно распоряжению, Тахир Тофиг оглу Тагизаде отозван с должности чрезвычайного и полномочного посла Азербайджанской Республики в Венгрии.

Другим распоряжением Президента Ильхама Алиева Тахир Тофиг оглу Тагизаде назначен чрезвычайным и полномочным послом Азербайджанской Республики в Республике Сербия.

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