Назначен новый посол Азербайджана в Сербии

БАКУ /Trend/ - Тахир Тагизаде отозван с должности чрезвычайного и полномочного посла Азербайджанской Республики в Венгрии и назначен чрезвычайным и полномочным послом в Республике Сербия.
Соответствующее распоряжение подписал Президент Ильхам Алиев.
Текст документа опубликован на официальном сайте Президента Азербайджана.
Согласно распоряжению, Тахир Тофиг оглу Тагизаде отозван с должности чрезвычайного и полномочного посла Азербайджанской Республики в Венгрии.
Другим распоряжением Президента Ильхама Алиева Тахир Тофиг оглу Тагизаде назначен чрезвычайным и полномочным послом Азербайджанской Республики в Республике Сербия.