Кыргызстан предлагает единую туристическую визу для иностранных граждан

ЧОЛПОН-АТА/Trend/ - Кыргызстан выступил с инициативой введения единой туристической визы для иностранных граждан, желающих посетить государства Центральной Азии.

Как сообщает специальный корреспондент Trend, об этом сказал Президент Кыргызстана Садыр Жапаров на неформальной Консультативной встрече «Центральная Азия – Азербайджан» в городе Чолпон-Ата Кыргызстана.

«Надеюсь на дальнейшую поддержку моих коллег. Предлагаю поручить внешнеполитическим ведомствам наших государств активизировать работу по выработке согласованных позиций. Кыргызская Республика высоко оценивает координатическую работу Туркменстана в формате консультативных встреч глав государств Центральной Азии и Азербайджанской Республики. Выражаю признательность президенту Туркменстана за приглашение принять участие в очередной восьмой консультативной встрече, которая состоится в городе Аваза 8 октября 2026 года. Кыргызская сторона готова внести свой вклад в успешное проведение саммита»,- сказал он.