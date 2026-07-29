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Самые яркие образы участников Dream Fest 2026 Baku на бирюзовой дорожке (ФОТО)

Стиль Новость 29 июля 2026 16:57 (UTC +04:00)
Самые яркие образы участников Dream Fest 2026 Baku на бирюзовой дорожке (ФОТО)
Вугар Иманов
Вугар Иманов
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БАКУ /Trend Life/ - "Красная дорожка", как мы привыкли ее называть, на Dream Fest 2026 является бирюзовой. Она превратилась в настоящий подиум, где музыка встретилась с модой, а звезды - участники фестиваля - представили свои самые эффектные и запоминающиеся образы. Выход артистов стал отдельным fashion-шоу, сообщает корреспондент Trend.

Бирюзовый цвет дорожки стал эффектным фоном для роскошных нарядов: струящиеся ткани, сияющие детали, оригинальные силуэты и тщательно подобранные аксессуары подчеркнули праздничную атмосферу фестиваля. Каждый выход был не просто появлением перед объективами фотографов, а продуманным образом, отражающим характер, стиль и творческую индивидуальность артиста.

Среди зарубежных гостей особое внимание привлекли Ани Лорак, Thomas Nevergreen, Barbara Breta, Алсу, Megi Gogitidze, Регина Тодоренко, Seville, JONY, Andru Donalds, Стас Михайлов и участники группы "Розовые розы". Каждый артист продемонстрировал собственный взгляд на сценическую элегантность - от сдержанной классики и утонченной роскоши до смелых и оригинальных fashion-решений.

Впечатляющей стала азербайджанская часть звездной дорожки. Артисты Тунзаля Агаева, Айгюн Кязымова, Зульфия Ханбабаева, Роза Зергерли, Диляра Кязымова, Айсель Теймурзаде и Фаик Агаев сделали ставку на индивидуальность, гармонично сочетая национальную эстетику, современные тренды и яркую сценическую подачу.

Dream Fest в очередной раз показал, что музыка и мода неразрывно связаны, а звездная дорожка становится пространством, где рождаются яркие визуальные истории.

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Самые яркие образы участников Dream Fest 2026 Baku на бирюзовой дорожке (ФОТО)
Самые яркие образы участников Dream Fest 2026 Baku на бирюзовой дорожке (ФОТО)
Самые яркие образы участников Dream Fest 2026 Baku на бирюзовой дорожке (ФОТО)
Самые яркие образы участников Dream Fest 2026 Baku на бирюзовой дорожке (ФОТО)
Самые яркие образы участников Dream Fest 2026 Baku на бирюзовой дорожке (ФОТО)
Самые яркие образы участников Dream Fest 2026 Baku на бирюзовой дорожке (ФОТО)
Самые яркие образы участников Dream Fest 2026 Baku на бирюзовой дорожке (ФОТО)
Самые яркие образы участников Dream Fest 2026 Baku на бирюзовой дорожке (ФОТО)
Самые яркие образы участников Dream Fest 2026 Baku на бирюзовой дорожке (ФОТО)
Самые яркие образы участников Dream Fest 2026 Baku на бирюзовой дорожке (ФОТО)
Самые яркие образы участников Dream Fest 2026 Baku на бирюзовой дорожке (ФОТО)
Самые яркие образы участников Dream Fest 2026 Baku на бирюзовой дорожке (ФОТО)
Самые яркие образы участников Dream Fest 2026 Baku на бирюзовой дорожке (ФОТО)
Самые яркие образы участников Dream Fest 2026 Baku на бирюзовой дорожке (ФОТО)
Самые яркие образы участников Dream Fest 2026 Baku на бирюзовой дорожке (ФОТО)
Самые яркие образы участников Dream Fest 2026 Baku на бирюзовой дорожке (ФОТО)
Самые яркие образы участников Dream Fest 2026 Baku на бирюзовой дорожке (ФОТО)
Самые яркие образы участников Dream Fest 2026 Baku на бирюзовой дорожке (ФОТО)
Самые яркие образы участников Dream Fest 2026 Baku на бирюзовой дорожке (ФОТО)
Самые яркие образы участников Dream Fest 2026 Baku на бирюзовой дорожке (ФОТО)
Самые яркие образы участников Dream Fest 2026 Baku на бирюзовой дорожке (ФОТО)
Самые яркие образы участников Dream Fest 2026 Baku на бирюзовой дорожке (ФОТО)
Самые яркие образы участников Dream Fest 2026 Baku на бирюзовой дорожке (ФОТО)
Самые яркие образы участников Dream Fest 2026 Baku на бирюзовой дорожке (ФОТО)
Самые яркие образы участников Dream Fest 2026 Baku на бирюзовой дорожке (ФОТО)
Самые яркие образы участников Dream Fest 2026 Baku на бирюзовой дорожке (ФОТО)
Самые яркие образы участников Dream Fest 2026 Baku на бирюзовой дорожке (ФОТО)
Самые яркие образы участников Dream Fest 2026 Baku на бирюзовой дорожке (ФОТО)
Самые яркие образы участников Dream Fest 2026 Baku на бирюзовой дорожке (ФОТО)
Самые яркие образы участников Dream Fest 2026 Baku на бирюзовой дорожке (ФОТО)
Самые яркие образы участников Dream Fest 2026 Baku на бирюзовой дорожке (ФОТО)
Самые яркие образы участников Dream Fest 2026 Baku на бирюзовой дорожке (ФОТО)
Самые яркие образы участников Dream Fest 2026 Baku на бирюзовой дорожке (ФОТО)
Самые яркие образы участников Dream Fest 2026 Baku на бирюзовой дорожке (ФОТО)
Самые яркие образы участников Dream Fest 2026 Baku на бирюзовой дорожке (ФОТО)
Самые яркие образы участников Dream Fest 2026 Baku на бирюзовой дорожке (ФОТО)
Самые яркие образы участников Dream Fest 2026 Baku на бирюзовой дорожке (ФОТО)
Самые яркие образы участников Dream Fest 2026 Baku на бирюзовой дорожке (ФОТО)
Самые яркие образы участников Dream Fest 2026 Baku на бирюзовой дорожке (ФОТО)
Самые яркие образы участников Dream Fest 2026 Baku на бирюзовой дорожке (ФОТО)
Самые яркие образы участников Dream Fest 2026 Baku на бирюзовой дорожке (ФОТО)
Самые яркие образы участников Dream Fest 2026 Baku на бирюзовой дорожке (ФОТО)
Самые яркие образы участников Dream Fest 2026 Baku на бирюзовой дорожке (ФОТО)
Самые яркие образы участников Dream Fest 2026 Baku на бирюзовой дорожке (ФОТО)
Самые яркие образы участников Dream Fest 2026 Baku на бирюзовой дорожке (ФОТО)
Самые яркие образы участников Dream Fest 2026 Baku на бирюзовой дорожке (ФОТО)
Самые яркие образы участников Dream Fest 2026 Baku на бирюзовой дорожке (ФОТО)
Самые яркие образы участников Dream Fest 2026 Baku на бирюзовой дорожке (ФОТО)

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