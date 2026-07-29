Ровшан Садыгбейли отозван с должности посла в Австрии и Словении и назначен постпредом в Женеве

БАКУ /Trend/ - Ровшан Садыгбейли отозван с должности чрезвычайного и полномочного посла Азербайджана в Австрийской Республике и одновременно в Республике Словения, и назначен постоянным представителем нашей страны в Женеве.

Соответствующее распоряжение подписал Президент Ильхам Алиев.

Текст документа опубликован на официальном сайте Президента Азербайджана.

Согласно распоряжению, Ровшан Нусрат оглу Садыгбейли отозван с должностей чрезвычайного и полномочного посла Азербайджанской Республики в Австрийской Республике, одновременно в Республике Словения, а также постоянного представителя Азербайджанской Республики при отделении ООН в Вене, Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе, Организации ООН по промышленному развитию, Международном агентстве по атомной энергии и Организации по Договору о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний.

Другим распоряжением главы государства Ровшан Садыгбейли назначен постоянным представителем Азербайджанской Республики при отделении ООН и других международных организациях в Женеве.