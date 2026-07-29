Иран намерен в кратчайшие сроки восстановить мост, поврежденный в результате ударов США и Израиля

БАКУ/Trend/ - Планируется, что мост «B1» в городе Карадж провинции Альборз, поврежденный 2 апреля в результате военных авиаударов США и Израиля, будет введен в эксплуатацию менее чем через год.

Об этом заявил официальный представитель Исламского совета города Карадж Аммар Эйзедьяр.

«Для восстановления и ввода в эксплуатацию моста «B1» Исламскому совету города Карадж требуется примерно 30 триллионов риалов (около 20,6 миллиона долларов). После подписания контракта на финансирование предполагается ввести данный мост в эксплуатацию в течение менее чем одного года», — отметил он.

Эйзедьяр сообщил, что в конструкцию моста будут внесены определенные изменения, а также будет использована сталь. В результате военных авиаударов США и Израиля основные опоры моста не пострадали. Лишь две колонны получили незначительные повреждения и подлежат ремонту.

Иранский официальный представитель добавил, что до конца года также планируется ввести в эксплуатацию участок Северной магистральной дороги до автомагистрали Карадж-Казвин.

Отметим, что, по данным иранской стороны, мост «B1» считался крупнейшим мостом на Ближнем Востоке. Строительство моста началось в 2016 году, и его ввод в эксплуатацию был запланирован на текущий год. Длина моста составляет примерно один километр, а высота — 136 метров. Данный мост был построен для уменьшения заторов на дороге между Тегераном и Караджем.

Напомним, что в связи с отсутствием конкретных результатов по ядерной программе между США и Ираном, 28 февраля США и Израиль начали военные авиаудары по Ирану, и Иран с того же дня начал обстреливать ракетами и беспилотниками объекты Израиля и США в регионе. При посредничестве Пакистана 7 апреля между сторонами было достигнуто соглашение о прекращении огня.

18 июня между Ираном и США был подписан меморандум о мире. Меморандум подписали президент Ирана Масуд Пезешкиан и президент США Дональд Трамп. С 19 июня указанный меморандум вступил в силу.

Отметим, что очередное обострение в американо-иранских отношениях началось 8 июля. В тот день Вооруженные силы США, впервые после подписанного между Вашингтоном и Тегераном меморандума, нанесли несколько серий ударов по территории Ирана, заявив, что это является ответом на атаку на торговое судно в Ормузском проливе. В тот же день президент США Дональд Трамп заявил о приостановке режима прекращения огня с Ираном. В ответ на это Тегеран начал наносить удары по американским объектам, расположенным на территории Бахрейна, Иордании, Катара, Кувейта, Объединенных Арабских Эмиратов и Омана.