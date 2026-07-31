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Подписание договора о союзнических отношениях знаменует новый этап кыргызско-азербайджанского сотрудничества - Жапаров

Политика Новость 31 июля 2026 09:30 (UTC +04:00)
Подписание договора о союзнических отношениях знаменует новый этап кыргызско-азербайджанского сотрудничества - Жапаров
Фото: Пресс-служба Президента Азербайджанской Республики
Ляман Зейналова
Ляман Зейналова
Заместитель главного редактора Все материалы

ЧОЛПОН-АТА/Trend/- Важным итогом сегодняшних переговоров стало подписание договора о союзнических отношениях. Это поистине историческое событие, оно знаменует новый этап кыргызско-азербайджанского сотрудничества.

Как сообщает специальный корреспондент Trend, об этом, в частности, сказал Президент Садыр Жапаров в заявлении для прессы с Президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым.

Президент Кыргызстана также подчеркнул, что подписан солидный пакет двусторонних документов, охватывающих сферы энергетики, транспорта, кибербезопасности, образования, регулирования финансового рынка и обращения драгоценных металлов.

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