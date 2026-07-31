Началась прокладка ВОЛС между Казахстаном и Азербайджаном

БАКУ/Trend/ - Началась прокладка Транскаспийской волоконно-оптической линии связи (ВОЛС) по дну Каспийского моря между Казахстаном и Азербайджаном.

Об этом сообщает министерство искусственного интеллекта и цифрового развития Казахстана.

"Оптический кабель, ранее доставленный из Китая в порт Курык, и три массивные баскет-корзины общим весом 600 тонн были погружены на специализированное логистическое судно и доставлены в Баку. На сегодняшний день эти транспортные корзины полностью опустошены, а вся цифровая артерия успешно перегружена в специальный кабельный танк (cable tank) непосредственно на судне. Таким образом, судно вышло из Сумгаита и приступило к строительству линии в направлении порта Актау", - сообщили в министерстве.

Для выполнения этой задачи привлечено судно-кабелеукладчик водоизмещением более 20 000 тонн, оснащенное современной системой динамического позиционирования. На борту находятся 70 членов экипажа, включая специалистов технического надзора и представителя АО "Казахтелеком".

Проект реализуется совместным предприятием CaspiLink B.V. (ранее Caspinet B.V.), созданным АО "Казахтелеком" и ООО "AzerTelecom Int.". На палубе судна оборудована специальная стыковочная комната (Jointing Room) на случай нештатных ситуаций или повреждения кабеля. В настоящее время там находятся оба конца кабеля - казахстанская и азербайджанская части, при этом все жилы и оптические волокна уже прошли тестирование.

"При благоприятных погодных условиях завершение непосредственной укладки подводного кабеля ожидается в течение 15-20 дней, в то время как общий срок реализации всего комплекса технологических и пусконаладочных работ в соответствии с резолюцией установлен до конца 2026 года", - сообщили в министерстве.

Отмечается, что в рамках подготовительного этапа в 2025 году были завершены камеральные и морские инженерные изыскания, определен оптимальный маршрут с учетом обхода якорных стоянок и зон военных учений, получено экологическое разрешение Управления природных ресурсов и регулирования природопользования Мангистауской области, а также завершены производство и заводские испытания специализированного бронированного кабеля в Китае с интеграцией оптических усилителей типа ROPA.

После завершения подготовительных работ проект перешел в активную фазу морского строительства. Ввод линии в эксплуатацию запланирован до конца 2026 года.