Azerbaijan Airlines расширила полётную программу по направлениям Тбилиси и Стамбул

БАКУ/ Trend/ - Azerbaijan Airlines расширила полётную программу по направлениям Стамбул и Тбилиси в связи с высоким пассажирским спросом. Так, в период с 4 августа по 30 сентября количество еженедельных рейсов по маршруту Баку – Стамбул увеличено с 17 до 21, а со 2 по 30 августа количество еженедельных рейсов по маршруту Баку – Тбилиси увеличено с 42 до 46.

Дополнительные рейсы позволят удовлетворить растущий пассажирский спрос, а также предоставят путешественникам больше возможностей при планировании поездок и выборе удобного времени вылета.

Национальный авиаперевозчик Азербайджана регулярно анализирует пассажиропоток и продолжает оптимизировать программу полётов в соответствии с потребностями рынка. В рамках развития маршрутной сети, модернизации флота и повышения качества обслуживания авиакомпания стремится создавать для пассажиров ещё более доступные и комфортные условия для путешествий.

Авиабилеты можно приобрести на официальном сайте www.azal.az, в мобильном приложении AZAL, а также в кассах авиакомпании и у аккредитованных агентств.