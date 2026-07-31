Назван объем стратегических валютных резервов Азербайджана

БАКУ /Trend/ - По итогам первого полугодия 2026 года стратегические валютные резервы Азербайджана увеличились на 700 миллионов манатов, или на 0,8% в долларовом выражении, и составили 85,8 миллиарда долларов США.

Об этом заявил председатель Центрального банка Азербайджана (ЦБА) Талех Кязымов сегодня на пресс-конференции, посвященной параметрам процентного коридора, сообщает корреспондент Trend с мероприятия.

«Согласно статистике платежного баланса, стратегических валютных резервов достаточно для покрытия 40-месячного импорта товаров и услуг», — подчеркнул председатель ЦБА.

Он сообщил, что стратегические валютные резервы страны превышают широкую денежную массу (агрегат M2) в 3,4 раза. По данным министерства финансов, на 1 июля 2026 года стратегические валютные резервы страны (Государственный нефтяной фонд Азербайджанской Республики и Центральный банк Азербайджанской Республики), составив 85,8 миллиарда долларов США, превышают внешний государственный долг примерно в 18,6 раза.