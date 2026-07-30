В Азербайджане ужесточены санкции за проведение азартных игр

БАКУ/ Trend/ - В Азербайджане ужесточены санкции за организацию или проведение азартных игр.

Это отражено в изменениях в Уголовный кодекс, утвержденных Президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым. Текст документа опубликован на официальном сайте Президента Азербайджана.

Согласно изменению, организация или содержание мест для проведения азартных игр, совершенные повторно в виртуальной форме, в том числе с использованием сети Интернет, сети мобильной связи, социальных платформ, электронных средств связи, а также иных сетевых интернет- и мобильных телекоммуникационных приложений или платформ, основанных на других технологиях, – наказываются штрафом в размере до двукратной суммы дохода, полученного в результате преступления, либо ограничением свободы на срок от двух до четырех лет, либо лишением свободы на тот же срок.

Кроме того, те же деяния, совершенные повторно, с допуском к участию в азартных играх несовершеннолетних, группой лиц по предварительному сговору, с извлечением дохода в значительном размере, – наказываются штрафом в размере до двукратной суммы дохода, полученного в результате преступления, либо ограничением свободы на срок от двух до четырех лет, либо лишением свободы на тот же срок.

Наряду с этим, все вышеуказанные деяния, совершенные организованной группой или преступным сообществом (преступной организацией), с извлечением дохода в крупном размере, – наказываются ограничением свободы на срок от трех до пяти лет либо лишением свободы на тот же срок.

Согласно документу, все вышеуказанные деяния, совершенные с извлечением дохода в особо крупном размере, – наказываются лишением свободы на срок от пяти до восьми лет.

Под «значительным размером» понимается сумма свыше 50 тысяч манатов, но не более 200 тысяч манатов, под «крупным размером» – сумма свыше 200 тысяч манатов, но не более 500 тысяч манатов, под «особо крупным размером» – сумма свыше 500 тысяч манатов.