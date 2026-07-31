Выросла чистая прибыль банковского сектора Азербайджана

БАКУ /Trend/ - Чистая прибыль банковского сектора Азербайджана выросла более чем на 24%

Согласно данным в статистическом бюллетене, опубликованном Центральным банком Азербайджана (ЦБА), по состоянию на 30 июня текущего года чистая прибыль банковского сектора Азербайджана составила 716,3 миллиона манатов.

По расчетам на основе данных ЦБА, это на 139,7 миллиона манатов, или 24,2%, больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Кроме того, данные банка показывают, что за отчетный период банки получили 1,87 миллиарда манатов операционной прибыли, что на 23,3% больше в годовом выражении.

"За первые шесть месяцев текущего года банки также перечислили в бюджет 171,1 миллиона манатов налога на прибыль, что на 27,6% превышает показатель за аналогичный период прошлого года", - передает банк.

Согласно информации ЦБА, по состоянию на 30 июня 2026 года в Азербайджане действовали 22 банка. Количество их филиалов составляло 504, отделений - 83, банкоматов - 3 503.

Подчеркивается, что в течение отчетного месяца численность работников банковского сектора увеличилась на 0,3%, или на 88 человек, и достигла 27 462 человек.

Как сообщили Trend в ответ на запрос в ЦБА, в соответствии со Стратегией развития финансового сектора на 2024-2026 годы глубина рынка капитала Азербайджана будет увеличена за счет внедрения новых финансовых инструментов и цифровых решений.

"В Стратегии укрепление рынков капитала определено в качестве одного из ключевых приоритетов. В этих рамках предусмотрены формирование устойчивой инфраструктуры, расширение возможностей доступа на рынок, повышение доверия инвесторов, диверсификация инвестиционных инструментов, а также совершенствование механизмов регулирования и надзора. В соответствии со Стратегией продолжается реализация проектов по внедрению таких альтернативных финансовых инструментов, как секьюритизация, производные финансовые инструменты, сделки РЕПО, сукук, венчурный капитал и краудфандинг", - отметили в ЦБА.

В Центробанке также сообщили, что в ближайшей перспективе среди основных приоритетов остаются расширение участия институциональных и розничных инвесторов на рынке, повышение уровня финансовой грамотности, а также развитие цифровых решений и возможностей электронной торговли.

"Автоматизация процессов и снижение операционных расходов не только расширят возможности доступа инвесторов к рынку, но и будут способствовать повышению глубины и устойчивости рынка капитала. Реализуемые в этом направлении меры рассматриваются Центральным банком как неотъемлемая часть долгосрочной и системной стратегии развития", - подчеркнули в ЦБА.