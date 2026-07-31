Рост интереса к Центральной Азии на международной арене открывает новые возможности - Рахмон

ЧОЛПОН-АТА/Trend/ - Рост интереса к Центральной Азии на международной арене открывает новые возможности.

Как сообщает специальный корреспондент Trend, об этом сказал Президент Таджикистана Эмомали Рахмон на неформальной Консультативной встрече «Центральная Азия – Азербайджан» в городе Чолпон-Ата Кыргызстана.

«Рассматриваем сегодняшнюю встречу как хороший амблус для обсуждения пути совместного продвижения насущных вопросов региональной повестки. Мир сегодня переживает непростой период своей истории. Усиливается геополитическая неопределенность, меняется архитектура международных отношений, появляются новые угрозы безопасности. Возрастают глобальные риски и вызовы социально-экономического характера. В этих условиях особую значимость приобретает способность наших государств эффективно реагировать на эти негативные явления. Одновременно рост интереса к нашему региону на международной арене открывает новые возможности для расширения торгово-экономических связей, привлечения инвестиций и технологий»,- заявил он.

Рахмон отметил, что необходимо максимально эффективно использовать эти возможности в интересах народов Центральной Азии.

«При этом важно сохранять приемлемые для сторон подходы к продвижению актуальных вопросов регионального развития. Среди наших общих приоритетов по-прежнему остаются вопросы развития транспортных коридоров и логистики. Постоянное внимание также требуют вопросы энергетики, промышленности, цифровизации и продовольственной безопасности. Незаменимым является развитие культурно-гуманитарной связи»,- добавил он.