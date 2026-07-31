Стала известна стоимость экспорта азербайджанского газа в Сербию за 5 месяцев

БАКУ /Trend/ - В январе-мае текущего года Азербайджан экспортировал в Сербию 109,506 миллиона кубометров природного газа (в газообразном состоянии) стоимостью 42,035 миллиона долларов США.

Об этом сообщается в отчете Государственного статистического комитета.

По сравнению с аналогичным периодом прошлого года экспорт природного газа (в газообразном состоянии) из Азербайджана в указанную страну в стоимостном выражении снизился на 56,4 миллиона долларов США, или на 57,3%, а в объемном выражении – на 64,5 миллиона кубометров, или на 37,1%.

В целом, в январе-мае 2026 года Азербайджан экспортировал в 8 стран 10,381 миллиарда кубометров природного газа (в газообразном состоянии) на сумму 3,343 миллиарда долларов США. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года это на 489,8 миллиона долларов США, или на 12,8% меньше в стоимостном выражении, и на 110,2 миллиона кубометров, или на 1,1% больше в объемном выражении.

Кроме того, за первые пять месяцев 2026 года Азербайджан импортировал природный газ (в газообразном состоянии) только из Исламской Республики Иран в объеме 185,380 миллиона кубометров стоимостью 12,476 миллиона долларов США. В аналогичный период прошлого года Азербайджан импортировал природный газ из двух стран – России и Туркменистана – в объеме 195,6 миллиона кубометров на сумму 30,1 миллиона долларов США. Таким образом, импорт природного газа в Азербайджан по сравнению с аналогичным периодом прошлого года в стоимостном выражении сократился на 17,6 миллиона долларов США, или в 2,4 раза, а в объемном выражении – на 10,3 миллиона кубометров, или на 5,2%.

Напомним, что во время визита в Азербайджан в апреле министра горнодобывающей промышленности и энергетики Сербии Дубравки Джедович Ханданович контракт на поставку азербайджанского газа в Сербию был продлен до конца 2026 года.

В ходе визита также состоялась встреча с министром финансов Азербайджана Сахилем Бабаевым, стороны обсудили текущее состояние и перспективы развития двустороннего сотрудничества, включая энергетический сектор. Отмечалось, что отношения между Азербайджаном и Сербией характеризуются стратегическим партнерством и подкреплены прочной правовой базой и политическим диалогом на высоком уровне.

Было особо подчеркнуто, что поставки азербайджанского газа в Сербию с 2023 года осуществляются через Болгаро-Сербский интерконнектор и продолжаются в рамках действующего продленного контракта.

Следует отметить, что министр горнодобывающей промышленности и энергетики Сербии Дубравка Джедович Ханданович в эксклюзивном интервью Trend заявила, что Сербия обсуждает с Азербайджаном возможность гибких поставок газа до 0,9 миллиарда кубометров в год, и после завершения строительства газовой электростанции в Нише в 2030 году существует потенциал для увеличения этого объема до 1,4 миллиарда кубометров в год.

"Сотрудничество двух стран в энергетическом секторе носит стратегический характер и развивается на фоне энергетического перехода Сербии, который включает как развитие возобновляемых источников энергии, так и увеличение базовой нагрузки. В этом контексте газовые электростанции рассматриваются как важный элемент энергетического баланса страны", – заявила министр.

Министр отметила, что азербайджанский газ уже транспортируется через Болгаро-Сербский соединительный трубопровод, который подключил страну к маршрутам Южного газового коридора и позволил диверсифицировать источники поставок.

По ее словам, Сербия уже несколько лет подряд последовательно закупает газ у Азербайджана и рассматривает SOCAR в качестве долгосрочного стратегического партнера, в том числе в проектах по развитию генерации нового поколения.