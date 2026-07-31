В рамках денежно-кредитной политики ЦБА имеет планы действий по различным сценариям - Талех Кязымов

БАКУ /Trend/ - В рамках денежно-кредитной политики Центральный банк Азербайджана имеет планы действий по различным сценариям и возможность оперативно реагировать на изменение экономических условий.

Об этом сказал председатель Центрального банка Азербайджана (ЦБА) Талех Кязымов на состоявшейся сегодня пресс-конференции, посвящённой параметрам процентного коридора, сообщает корреспондент Trend с мероприятия.

Т. Кязымов отметил, что в настоящее время нет никаких оснований для перехода к «плану Б», поэтому такой сценарий не обсуждается.

«Макроэкономические условия и текущие регуляторные показатели дают основания для продолжения нынешнего курса политики. В связи с этим мы продолжаем реализацию выбранной нами стратегии», — сказал председатель ЦБА.

Он подчеркнул, что все центральные банки разрабатывают планы действий по различным сценариям, и одним из основных условий успешной денежно-кредитной политики является своевременное принятие наиболее правильного решения в соответствии со складывающейся ситуацией.