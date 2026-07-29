Утверждены требования к охранным зонам объектов газоснабжения в Азербайджане

БАКУ /Trend/ - Утверждены «Требования к размерам охранных зон объектов газоснабжения и ведению хозяйственных работ на этих территориях».

Соответствующее постановление подписал премьер-министр Азербайджана Али Асадов.

Текст документа опубликован на официальном сайте Кабинета министров.

Согласно постановлению, Государственной нефтяной компании Азербайджанской Республики (SOCAR) поручено в трехмесячный срок представить в министерство экономики данные о текущем состоянии охранных зон объектов газоснабжения в электронном виде.