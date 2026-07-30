Узбекистан и Кыргызстан договорились об учреждении Межгоссовета

БАКУ /Trend/ - Узбекистан и Кыргызстан договорились создать Межгосударственный совет и активизировать сотрудничество в сфере торговли, энергетики, транспорта и промышленного развития в ходе переговоров президентов Шавката Мирзиёева и Садыра Жапарова в Чолпон-Ате, направленных на углубление всестороннего стратегического партнерства между двумя странами.

Об этом говорится в заявлении пресс-службы Президента Узбекистана.

В ходе встреч как в формате «один на один», так и в расширенном составе с официальными делегациями в культурном центре «Рух Ордо» лидеры проанализировали ход развития двусторонних отношений и обозначили приоритеты будущего сотрудничества по широкому кругу направлений.

«Сегодня узбекско-киргизские отношения находятся на историческом пике своего развития», — заявил Шавкат Мирзиёев.

Президенты двух стран договорились поддерживать интенсивный диалог на уровне парламентов, правительств, министерств, региональных властей и деловых кругов. Они также приняли решение создать Межгосударственный совет для укрепления координации в сфере двустороннего сотрудничества.

В ходе переговоров лидеры отметили, что в последние годы объем двусторонней торговли вырос почти в десять раз, достигнув в 2025 году 1,2 млрд долларов. Они вновь подтвердили цель довести годовой товарооборот до 2 млрд долларов в ближайшем будущем за счет расширения взаимных поставок, реализации инициатив по импортозамещению и открытия торговых домов и представительств в столицах обеих стран.

Стороны также подчеркнули растущую роль промышленного сотрудничества, определив энергетику, геологию, критически важные минералы, логистику, сельское хозяйство, фармацевтику и текстильную промышленность в качестве приоритетных секторов для совместных инвестиционных проектов. Они приветствовали новый пакет торговых контрактов и инвестиционных соглашений, подписанных в ходе Узбекско-Кыргызского бизнес-форума, состоявшегося днем ранее.

Важное место в обсуждениях заняло сотрудничество в энергетике: лидеры подчеркнули важность скорейшего подписания соглашения и начала этапа практической реализации проекта строительства Камбаратской ГЭС-1.

Президенты также рассмотрели ход работ по строительству железной дороги «Китай–Кыргызстан–Узбекистан», договорившись о развитии пограничной и торгово-логистической инфраструктуры вдоль этого коридора, оцифровке процедур получения разрешений и улучшении условий для международных автоперевозчиков.

Стороны подчеркнули роль регионального сотрудничества в развитии двусторонних экономических связей и договорились провести до конца года первый Узбекско-Кыргызский региональный форум, который соберет представителей всех регионов обеих стран. Также будет утвержден график взаимных региональных визитов.

Помимо экономических вопросов, лидеры обязались расширять обмен в области культуры, туризма, молодежной политики, образования, науки и спорта. Они также подтвердили приверженность тесной координации в рамках международных и региональных организаций, включая Организацию Объединенных Наций, Шанхайскую организацию сотрудничества, Организацию тюркских государств, Консультативное совещание глав государств Центральной Азии и Азербайджана, а также другие многосторонние платформы.

В завершение встречи Шавкат Мирзиёев пригласил Садыра Жапарова посетить Узбекистан с официальным визитом в удобное для обеих сторон время.