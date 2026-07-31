Консультативная встреча глав государств Азербайджана и стран ЦА - механизм формирования новой модели геополитического сотрудничества

БАКУ /Trend/ - В современную эпоху, когда глобальные геополитические и геоэкономические процессы стремительно меняются, Центральная Азия превратилась в один из самых динамичных и стратегически важных регионов евразийского пространства. На фоне диверсификации транспортных коридоров, обеспечения энергетической безопасности, расширения торговых связей и углубления региональной интеграции сотрудничество между Азербайджаном и государствами Центральной Азии также поднимается на качественно новый этап. В этом контексте участие Президента Ильхама Алиева 30-31 июля в рамках государственного визита в Кыргызстан в неформальной Консультативной встрече глав государств Азербайджана и стран Центральной Азии может расцениваться не только как дипломатическое событие, но и как очередной важный показатель линии долгосрочного стратегического партнерства, формируемой нашей страной с этим регионом. Полноправное участие Азербайджана в этой платформе выступает одним из важных факторов, обусловливающих обретение новым форматом регионального сотрудничества нового содержания, а также дальнейшее углубление политических, экономических и транспортных связей в Каспийском бассейне и вдоль Среднего коридора.

Новая платформа сотрудничества в Центральной Азии

Консультативная встреча глав государств Азербайджана и стран Центральной Азии - одна из диалоговых платформ, приобретшая стратегическое значение на фоне новых геополитических реалий, сформировавшихся в регионе в последние годы. Этот формат, помимо обеспечения координации сотрудничества между государствами Центральной Азии, также дает возможность Азербайджану, обладающему тесными политическими, экономическими и транспортными связями с регионом, принимать более активное участие в процессах. В частности, в период, когда геоэкономическая конкуренция на евразийском пространстве усиливается, а диверсификация транспортных маршрутов превращается в приоритет, участие Азербайджана в вышеупомянутой платформе расценивается как одно из важных направлений региональной политики страны.

Консультативная встреча глав государств Центральной Азии впервые состоялась в 2018 году в Астане. Главной целью создания платформы было развитие политического диалога между странами Центральной Азии на институциональной основе, совместное обсуждение общих проблем и укрепление регионального сотрудничества. Проведенные до сих пор семь встреч показали, что данный формат – это уже не только механизм консультаций, но и важная политическая платформа, где определяются приоритеты будущего развития региона.

Полноправное участие Азербайджана придает новое содержание региональному сотрудничеству

Подключение Азербайджана к этому процессу происходило поэтапно. Так, участие Президента Ильхама Алиева в 5-й Консультативной встрече в 2023 году в Душанбе в качестве почетного гостя стало выражением высокой политической оценки, данной отношениям Азербайджана со странами Центральной Азии. Выступление главы нашего государства на той встрече продемонстрировало стратегию долгосрочного сотрудничества Азербайджана с регионом, его общие интересы, в частности в сферах транспорта, энергетики и экономической интеграции. Это участие впоследствии сформировало политические основы вступления Азербайджана в платформу в качестве полноправного члена.

Как логическое продолжение процесса, 16 ноября 2025 года на 7-й Консультативной встрече в Ташкенте было принято решение о полноправном участии Азербайджана. Это решение было не только оценкой двусторонних отношений Азербайджана с государствами Центральной Азии, но и показателем международного признания стратегической роли, которую наша страна играет в евразийской транспортно-коммуникационной системе. По сути, этот шаг продемонстрировал, что государства Центральной Азии воспринимают Азербайджан как неотъемлемого партнера региона.

С полноправным участием Азербайджана формат сотрудничества, известный до сих пор как С5, фактически приобрел характер С6. Это изменение означает расширение географии регионального сотрудничества и обретение им нового стратегического содержания. Азербайджан как основная транзитная страна, расположенная на западном берегу Каспийского моря и соединяющая Южный Кавказ с Центральной Азией, привносит дополнительную ценность в экономическую и транспортную интеграцию региона. С этой точки зрения формат C6 служит формированию новой модели сотрудничества на транспортной и торговой карте Евразии.

В повестке Консультативной встречи вопросы стратегического сотрудничества

В повестку консультативных встреч входят очень важные с точки зрения развития региона вопросы. Здесь обсуждаются такие вопросы, как развитие политических отношений, расширение сотрудничества в бассейне Каспийского моря, укрепление транспортно-логистических связей, увеличение торгового оборота, реализация энергетических проектов, цифровая трансформация, зеленая энергия, адаптация к изменениям климата, управление водными ресурсами, сельское хозяйство, продовольственная безопасность и гуманитарное сотрудничество. Каждая из тем имеет стратегическое значение с точки зрения устойчивого развития региона, а решения, принимаемые главами государств, определяют основные направления будущего сотрудничества.

Наряду с этим, особое значение представляют и двусторонние встречи, проводимые в рамках Консультативной встречи. Именно в ходе этих встреч согласовываются новые соглашения, меморандумы и инвестиционные проекты по различным сферам. Практика показывает, что многосторонние платформы создают благоприятную политическую среду для развития двусторонних отношений стран, служат укреплению взаимного доверия и получению практических результатов сотрудничества.

Одним из основных факторов, обусловливающих роль Азербайджана в платформе, является выполнение страной функции надежного транзитного моста между Европой и Центральной Азией. В частности, развитие Среднего коридора в последние годы превратилось в одну из главных тем как региональной, так и глобальной экономической повестки. Современная транспортная инфраструктура Азербайджана, железная дорога Баку-Тбилиси-Карс, Бакинский международный морской торговый порт и логистические возможности, сформированные им на Каспийском море, играют важную роль в выходе стран Центральной Азии на европейские рынки. По этой причине развитие Среднего коридора находится в центре внимания как одно из основных приоритетных направлений Консультативной встречи.

Сотрудничество Азербайджан-Центральная Азия на новом этапе развития

Значимость сотрудничества не ограничивается только экономическими и транспортными проектами. В последние годы важное место в повестке Консультативной встречи занимают ускорение интеграционных процессов в тюркском мире, реализация совместных культурных и гуманитарных проектов, а также расширение сотрудничества в сферах образования, науки и молодежной политики. Это свидетельствует о том, что платформа постепенно превращается в комплексный механизм многостороннего регионального сотрудничества.

Таким образом, Консультативная встреча глав государств Азербайджана и стран Центральной Азии, являясь платформой политического диалога, в то же время представляет собой важный механизм, вносящий вклад в формирование новой модели экономического и геополитического сотрудничества на Евразийском пространстве. Полноправное же участие Азербайджана в платформе еще больше укрепляет институциональные основы политики страны в отношении Центральной Азии, повышает ее роль в региональных транспортных и энергетических проектах, и в то же время вносит важный вклад в углубление интеграции и укрепление взаимного доверия в тюркском мире. С этой точки зрения участие Президента Ильхама Алиева в Консультативной встрече, проходящей в Кыргызстане, в очередной раз подтверждает, что Азербайджан является одним из основных партнеров, играющих активную роль в принятии стратегических решений относительно будущего региона.