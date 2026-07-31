Азербайджан демонстрирует впечатлющие результаты под руководством Президента Ильхама Алиева - Жапаров

ЧОЛПОН-АТА/Trend/ - Азербайджан демонстрирует впечатлющие результаты под руководством Президента Ильхама Алиева.

Как сообщает специальный корреспондент Trend, об этом заявил Президент Садыр Жапаров на третьем заседании Межгосударственного совета Азербайджана и Кыргызстана в городе Чолпон-Ата.

«В Кыргызстане вас уважают как лидера братского Азербайджана и дорогого друга кыргызского народа. Под вашим руководством Азербайджан уверенно развивается и укрепляет свои позиции на международной арене, и играет важную роль в обеспечении мира и стабильности в регионе. Сегодня страна демонстрирует впечатляющие результаты, последовательно реализует масштабные преобразования и твердо отстаивает свои национальные интересы»,- сказал Жапаров.

Президент Кыргызстана отметил, что современные достижения Азербайджана опираются на прочный фундамент, заложенный общенациональным лидером азербайджанского народа Гейдаром Алиевым.

«Продолжается этот созидательный путь, вы обеспечиваете дальнейшее развитие страны и укрепление ее роли в региональных и международных процессах. Кыргызстан и Азербайджан объединяют исторические корни и духовная близость. Наши ценности находят отражение и в богатом культурном наследии двух народов. Как мудро отмечал великий Низами Гянджеви, каждый обретенный друг является даром небес. С особой гордостью хотел бы отметить, что Кыргызстан и Азербайджан обрели друг в друге надежных друзей. Уважаемый Ильхам Гейдарович, ваш визит еще раз подтверждает особый характер кыргызско-азербайджанских отношений»,- добавил он.

Жапаров отметил, что две страны вступают в новый этап развития двустороннего взаимодействия, основанного на прочном фундаменте дружбы и обоюдного доверия.

«Между Кыргызстаном и Азербайджаном нет нерешенных вопросов, которые могли бы препятствовать развитию нашего стратегического партнерства. Напротив, сложилась атмосфера полного доверия и открытости, позволяющая уверенно двигаться вперед. Именно в такой атмосфере рождаются важные принципы, инициативы и принимаются решения, определяющие будущее двухстороннего сотрудничества. Особенно важно, что все достигнутые договоренности строятся на искреннем стремлении к совместному развитию и достижению общих целей. Кыргызстан-азербайджанское сотрудничество имеет значительный потенциал для дальнейшего расширения взаимодействия в сферах транспорта, экономики, инвестиций, безопасности, образования и других направлениях. Рассчитываем, что сегодняшние переговоры пройдут на доверительной и конструктивной»,- добавил он.