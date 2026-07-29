Посол Азербайджана в Сербии, Монтенегро и Северной Македонии отозван и назначен в Австрию

БАКУ /Trend/ - Кямиль Хасиев отозван с должности чрезвычайного и полномочного посла Азербайджанской Республики в Республике Сербия, одновременно в Монтенегро и Республике Северная Македония, и назначен чрезвычайным и полномочным послом в Австрийской Республике.

Соответствующее распоряжение подписал Президент Ильхам Алиев.

Текст документа опубликован на официальном сайте Президента Азербайджана.

Согласно распоряжению, Кямиль Таджид оглу Хасиев отозван с должности чрезвычайного и полномочного посла Азербайджанской Республики в Республике Сербия, одновременно в Монтенегро и Республике Северная Македония.

Другим распоряжением Президента Ильхама Алиева Кямиль Таджид оглу Хасиев назначен чрезвычайным и полномочным послом Азербайджанской Республики в Австрийской Республике.