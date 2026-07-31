ЦБА о спросе на валютных аукционах

БАКУ /Trend/ - С 1 апреля текущего года по сегодняшний день из запланированных к проведению 34 валютных аукционов 23 не состоялись.

Об этом сказал председатель Центрального банка Азербайджана (ЦБА) Талех Кязымов на сегодняшней пресс-конференции, посвященной параметрам процентного коридора, сообщает корреспондент Trend с мероприятия.

По его словам, то, что аукцион не состоялся, означает отсутствие спроса на валюту на этих аукционах.

«Мы выставили на аукцион 70 миллионов долларов, однако желающих их приобрести не нашлось. Подобная ситуация наблюдается впервые с 2016–2017 годов. Например, за май не было проведено ни одного валютного аукциона», — отметил он.

Глава ЦБА добавил, что одной из основных причин этого является функционирование с 2022 года платформы межбанковской торговли иностранной валютой.

«С 2022 года мы создали платформу межбанковской торговли иностранной валютой на базе системы Bloomberg. 2024 год, вероятно, стал годом с самым высоким оборотом на этой платформе. Банки теперь удовлетворяют свои потребности в валюте непосредственно между собой. Когда у одних банков возникает спрос, у других имеется достаточный валютный запас, поэтому они проводят операции друг с другом. В связи с этим необходимости в валютных аукционах Центрального банка не возникает. Это очень важный момент», — пояснил Талех Кязымов.