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Президент Ильхам Алиев: Связи Азербайджана и Кыргызстана в гуманитарной сфере успешно развиваются

Политика Новость 31 июля 2026 08:15 (UTC +04:00)
Президент Ильхам Алиев: Связи Азербайджана и Кыргызстана в гуманитарной сфере успешно развиваются
Фото: Пресс-служба Президента Азербайджанской Республики
Ляман Зейналова
Ляман Зейналова
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ЧОЛПОН-АТА /Trend/ - Президент Ильхам Алиев отметил успешное развитие связей Азербайджана и Кыргызстана в гуманитарной сфере.

Как сообщает специальный корреспондент Trend, выступая на третьем заседании Межгосударственного совета Азербайджана и Кыргызстана в городе Чолпон-Ата глава нашего государства подчеркнул: «Я также рад, как успешно развиваются наши связи в гуманитарной сфере: Дни культуры Кыргызстана в Азербайджане, Дни Азербайджана в Кыргызстане, которые были проведены в недавнем прошлом, еще раз показали, насколько богата наша культура и насколько востребованы такие мероприятия, которые более полно раскрывают и творческий потенциал наших народов».

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