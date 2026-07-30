SOCAR AQŞ завершила бурение новой скважины на месторождении "Булла-дениз"

БАКУ/Trend/ - Компания SOCAR AQŞ успешно завершила очередной важный проект на газоконденсатном месторождении "Булла-дениз".

Об этом говорится в информации, опубликованной на сайте компании.

Отмечается, что компания завершила бурение и работы по освоению наклонной эксплуатационной скважины №118 с высоким пластовым давлением и температурой, пробуренной с морской стационарной платформы №6.

"Месторождение «Булла-дениз», открытое в 1975 году, является одним из стратегически важных газоконденсатных месторождений Бакинского архипелага. Основной целью проекта стало более точное определение запасов газа и ввод в эксплуатацию новой газоконденсатной скважины.

В рамках проекта бурение наклонной эксплуатационной скважины №118 было успешно выполнено по принципу «под ключ» на глубину 5 800 метров. Затем была спущена эксплуатационная хвостовая колонна размером 5.5 × 7 дюймов, проведены испытания на герметичность, после чего скважина была передана производственному объединению "Азнефть" компании SOCAR", - передает SOCAR AQŞ.

Подчеркивается, что генеральный директор SOCAR AQŞ Самир Моллаев отметил, что, несмотря на сложное геологическое строение месторождения и технические трудности, возникавшие в процессе бурения на различных глубинах, проект был реализован безопасно, качественно и в соответствии с международными стандартами.

"Этот результат стал логичным итогом эффективного сотрудничества с нашим заказчиком и подрядными партнерами, профессионализма нашей команды и оперативных инженерных решений", - сказал он.

"После успешного завершения бурения были выполнены работы по освоению скважины. Благодаря профессиональному инженерному подходу, грамотному планированию и слаженной работе всех участников проекта они были завершены раньше запланированного срока без возникновения непроизводительных простоев. Перфорационные работы также были успешно выполнены, после чего скважина была введена в эксплуатацию с высоким дебитом.

Одним из ключевых достижений проекта стала оптимизация конструкции заканчивания скважины и последовательности выполнения операций. В результате впервые в истории ПО "Aзнефть" и Нефтегазодобывающего управления имени Нариманова был установлен глубинный манометр, обеспечивающий непрерывный мониторинг пластового давления и температуры. Это решение позволит повысить эффективность контроля за добычей и управлением работой скважины", - сообщает компания.

Согласно информации компании, в SOCAR AQŞ выразили благодарность производственному объединению "Азнефть", подрядным организациям и всем сотрудникам, принимавшим участие в реализации проекта.

"Успешная реализация проекта на месторождении «Булла-дениз» вновь подтверждает способность SOCAR AQŞ применять безопасные, эффективные и инновационные решения по бурению и освоению скважин в сложных геологических условиях, а также вносить вклад в дальнейшее развитие энергетического сектора Азербайджана", - сообщает компания.