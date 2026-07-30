В результате удара США по Кешму погибли три человека

БАКУ /Trend/ - В результате нанесенного минувшей ночью удара США по городу Кешм, расположенному в провинции Хормозган на юге Ирана, погибли три человека.

Об этом сообщает Университет медицинских наук Хормозгана.

«В результате удара по жилому дому в квартале Чахтенгу города Кешм погибли трое членов одной семьи, еще двое получили ранения», – говорится в сообщении.

Отмечается, что поиски еще одного члена этой семьи продолжаются. Раненые доставлены в больницу.

Добавим, что Центральное командование Вооруженных сил США (CENTCOM) заявило о нанесении ударов по десяткам целей в Иране, включая военные командные центры, ракетные установки и установки беспилотных летательных аппаратов, береговые наблюдательные и оборонительные посты, а также объекты морской инфраструктуры.

Напомним, что очередной виток напряженности в американо-иранских отношениях начался 8 июля. В тот день Вооруженные силы США впервые после подписания меморандума между Вашингтоном и Тегераном нанесли несколько серий ударов по иранской территории, заявив, что это стало ответом на атаку на торговое судно в Ормузском проливе. В тот же день президент США Дональд Трамп объявил об отмене режима прекращения огня с Ираном. В ответ на это Тегеран начал наносить удары по американским объектам, расположенным на территории Бахрейна, Иордании, Катара, Кувейта, ОАЭ и Омана.