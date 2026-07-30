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«Фенербахче» вышел в третий квалификационный раунд Лиги чемпионов

В мире Новость 30 июля 2026 02:09 (UTC +04:00)
«Фенербахче» вышел в третий квалификационный раунд Лиги чемпионов

БАКУ /Trend/ – Турецкий клуб «Фенербахче» провел ответный матч второго квалификационного раунда Лиги чемпионов УЕФА.

Стамбульская команда в Польше встретилась с «Гурником». Матч, состоявшийся на стадионе «Забже Арена», завершился вничью.

Поскольку в первой встрече, прошедшей в Стамбуле, турецкий клуб одержал победу со счетом 1:0, по сумме двух матчей «Фенербахче» вышел в следующий раунд.

В третьем квалификационном раунде «Фенербахче» сыграет с австрийским клубом «Штурм».

Отметим, что первые матчи следующего раунда состоятся 4–5 августа, а ответные встречи пройдут 11 августа.

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