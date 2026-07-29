Иран осудил удары по Ираку

БАКУ /Trend/ - Иран решительно осуждает нанесение Соединенными Штатами и Саудовской Аравией военных авиаударов по некоторым объектам в Ираке.

Об этом говорится в заявлении Министерства иностранных дел Ирана.

«Иран решительно осуждает нанесение военных авиаударов по некоторым районам Ирака, включая объекты, принадлежащие официальным учреждениям, и места паломников», — отмечается в заявлении.

В иранском внешнеполитическом ведомстве подчеркнули, что данные удары являются очевидным нарушением положений Устава ООН и норм международного права, а также посягательством на территориальную целостность и суверенитет Ирака.

«Эти удары служат целям США и Израиля по нагнетанию напряженности в регионе Западной Азии», — говорится в заявлении.

МИД Ирана выразил соболезнования Ираку в связи с гибелью людей в результате военных авиаударов.

Отметим, что Центральное командование Вооруженных сил США (CENTCOM) сообщило, что 28 июля Центральное командование США и Вооруженные силы Саудовской Аравии нанесли высокоточные удары по поддерживаемым Ираном террористам, которых Корпус стражей исламской революции (КСИР) направлял для организации атак на силы США в Ираке и энергетическую инфраструктуру Саудовской Аравии.

Сообщается, что в результате ударов погибли 20 человек и 32 человека получили ранения.