В Азербайджане за полгода предотвращено 200 незаконных вмешательств в исторические памятники

БАКУ/Trend/ - В январе-июне 2026 года в Азербайджане было предотвращено 200 случаев незаконного вмешательства в историко-культурные памятники.

Об этом сообщается в подготовленной Государственной службой по охране, развитию и восстановлению культурного наследия при Министерстве культуры "Обзорной информации о культурном наследии" за первое полугодие 2026 года.

Согласно информации, в настоящее время Государственная служба осуществляет контроль за 4377 из 6114 историко-культурных памятников, взятых под государственную охрану, а также за более чем 1400 вновь выявленными объектами, имеющими историко-культурное значение.

В отчетный период была создана информационная система "Единый реестр культуры", и 3709 объектов недвижимого культурного наследия по стране были интегрированы с технологиями географических информационных систем (ГИС) на единой цифровой платформе.

Количество экспонатов, хранящихся в музейных фондах, достигло 1 миллиона 137 тысяч 883. В январе-июне фонды пополнились 3893 новыми экспонатами, а количество музейных экспонатов, внесенных в Единый реестр культуры, составило 29 тысяч 551.

В целях предотвращения незаконных вмешательств в историко-культурные памятники было проведено 200 профилактических мероприятий, в правоохранительные органы направлено 60 обращений, вынесено 32 постановления об административном взыскании и возбуждено одно уголовное дело по фактам правонарушений.

В отчетный период было заключено 183 охранных договора, регулирующих охрану памятников, и утверждены проекты охранных зон 98 историко-культурных памятников. В целях охраны культурного наследия при реализации инфраструктурных проектов на освобожденных от оккупации территориях было дано 73 заключения, 98 памятников внесены в Информационную систему электронного кадастрового учета земель.

За указанный период были завершены реставрационно-консервационные работы на одном историко-культурном памятнике, утверждено 72 проекта ремонта и реставрации. В настоящее время реставрационно-консервационные работы ведутся на 3 памятниках, по еще 3 памятникам разрабатывается проектно-сметная документация.

В сфере охраны движимого культурного наследия отреставрировано и законсервировано 880 экспонатов, работы по 362 экспонатам продолжаются. Также было выдано разрешение на проведение 24 археологических экспедиций, в ходе раскопок обнаружено 636 артефактов.

Наряду с этим, выдано 3134 охранных свидетельства на вывоз культурных ценностей, а также 122 разрешения на временный вывоз из страны музейных предметов и коллекций. Проведена экспертиза 65 культурных ценностей, планируемых к вывозу.

В первом полугодии 2026 года музеи и заповедники, находящиеся в ведении Государственной службы, посетили в общей сложности 463 тысячи 965 человек. Из них 342 тысячи 305 человек посетили музеи, а 121 тысяча 660 человек – заповедники. Через цифровые платформы было продано 138 тысяч 718 билетов и экскурсионных услуг.

Самым посещаемым заповедником стал Гобустанский национальный историко-художественный заповедник с 63 тысячами 906 посетителями. Следующие места заняли Гянджинский государственный историко-культурный заповедник и Мемориальный комплекс "Геноцид", расположенный в городе Губа.

Отмечается, что за деятельность в отчетный период в областях цифровизации, инноваций, основанной на данных охраны и общественного участия, Государственная служба была удостоена 5 международных наград авторитетными международными организациями.