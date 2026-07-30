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Официальный курс азербайджанского маната к мировым валютам на 30 июля

Экономика Новость 30 июля 2026 09:05 (UTC +04:00)
Официальный курс азербайджанского маната к мировым валютам на 30 июля
Айтадж Ширалиева
Айтадж Ширалиева
Экономический журналист Все материалы

БАКУ/ Trend/ - Центральный банк Азербайджана (ЦБА) объявил официальные курсы валют на 30 июля.

Согласно информации ЦБА, официальный курс доллара США к манату остался неизменным и составил 1,7000 маната.

Курс евро к манату составил 1,9466 маната, 1 турецкая лира – 0,0359 маната, 100 российских рублей – 2,1306 маната.

Код Курс
USD 1,7
EUR 1,9466
AUD 1,1815
BYN 0,5854
AED 0,4628
KRW 0,118
CZK 0,0805
CNY 0,2514
DKK 0,2604
GEL 0,6472
HKD 0,2167
INR 0,0178
GBP 2,2684
SEK 0,1759
CHF 2,0842
ILS 0,5522
CAD 1,2095
KWD 5,4727
KZT 0,3576
QAR 0,4663
KGS 0,0195
HUF 0,5354
MDL 0,0964
NOK 0,1769
UZS 0,0141
PKR 0,6117
PLN 0,4503
RON 0,3716
RUB 2,1306
RSD 0,0166
SGD 1,3175
SAR 0,4528
xdr 2,3048
TRY 0,0359
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