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Azerbaijan Airlines выполнила первый рейс в Карс (ФОТО)

Экономика Новость 30 июля 2026 16:53 (UTC +04:00)
Azerbaijan Airlines выполнила первый рейс в Карс (ФОТО)
Садиг Джавадов
Садиг Джавадов
Экономический журналист Все материалы

БАКУ/ Trend/ - Azerbaijan Airlines успешно выполнила свой первый рейс в турецкий город Карс.

Об этом говорится в заявлении пресс-службы ЗАО Azerbaijan Airlines.

Пассажиров первого рейса торжественно встретили в аэропорту Карса Харакани. Полёты по новому маршруту будут выполняться два раза в неделю — по четвергам и воскресеньям. Открытие нового направления будет способствовать дальнейшему расширению воздушного сообщения между Азербайджаном и Турцией, увеличению возможностей для путешествий, а также развитию туристических, деловых и культурных связей между двумя странами.

Отметим, что Турция остаётся крупнейшим международным рынком для Azerbaijan Airlines. В настоящее время авиакомпания выполняет регулярные рейсы в Стамбул, Анкару, Измир, Анталью, Бодрум, Трабзон, Даламан, Адану и Карс.

Azerbaijan Airlines выполнила первый рейс в Карс (ФОТО)
Azerbaijan Airlines выполнила первый рейс в Карс (ФОТО)
Azerbaijan Airlines выполнила первый рейс в Карс (ФОТО)
Azerbaijan Airlines выполнила первый рейс в Карс (ФОТО)
Azerbaijan Airlines выполнила первый рейс в Карс (ФОТО)
Azerbaijan Airlines выполнила первый рейс в Карс (ФОТО)
Azerbaijan Airlines выполнила первый рейс в Карс (ФОТО)
Azerbaijan Airlines выполнила первый рейс в Карс (ФОТО)
Azerbaijan Airlines выполнила первый рейс в Карс (ФОТО)
Azerbaijan Airlines выполнила первый рейс в Карс (ФОТО)

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