Союзнический формат как новая реальность отношений Азербайджана и Кыргызстана

БАКУ /Trend/ - Азербайджан и Кыргызстан подошли к моменту, когда многолетнее политическое доверие может быть закреплено на уровне союзнических отношений.

Государственный визит Президента Азербайджана Ильхама Алиева в Кыргызстан 30–31 июля стал очередным подтверждением того, что Центральная Азия остается одним из ключевых направлений внешней политики Баку. За последние годы отношения двух стран развивались по нарастающей: от активизации политического диалога до стратегического партнерства, а теперь — к ожидаемому подписанию Договора о союзнических отношениях, что может стать главным итогом визита.

Такой шаг не выглядит неожиданным. Напротив, он логично продолжает курс, который последовательно выстраивался на протяжении последних лет. За пять лет лидеры двух стран провели около 13 встреч на высшем уровне, а созданный в 2022 году Межгосударственный совет стал ключевой площадкой для определения дальнейшей стратегии сотрудничества. Именно в рамках нынешнего визита ожидается его третье заседание.

Особую роль в этом процессе играет уровень доверия между Президентом Ильхамом Алиевым и Президентом Кыргызстана Садыром Жапаровым. Регулярные взаимные визиты и постоянный политический диалог позволили вывести сотрудничество далеко за рамки традиционных дипломатических контактов.

Еще во время государственного визита Садыра Жапарова в Баку в апреле 2024 года стороны дали понять, что намерены двигаться дальше. Тогда Президент Ильхам Алиев отметил: "Только что мы подписали документы, которые будут предопределять во многом будущее развитие наших отношений. Каждый из них представляет большую важность". Со своей стороны Садыр Жапаров подчеркнул: "Подписанная декларация официально закрепляет установившийся на практике более глубокий характер двусторонних стратегических отношений".

Сегодня эта логика получает новое развитие.

Политическое сближение сопровождается вполне конкретными экономическими решениями. Одним из наиболее показательных примеров стал Азербайджано-кыргызский фонд развития, созданный в 2022 году. В 2024 году его уставный капитал был увеличен сразу в четыре раза — до 100 миллионов долларов.

"Мы увеличили уставной фонд в 4 раза – с 25 миллионов до 100 миллионов долларов. И главная причина в том, что очень много заявок. Нам было доложено, что более 40 заявок поступило в фонд для реализации инвестиционных проектов в Кыргызстане", - заявил Президент Ильхам Алиев.

Сегодня фонд уже финансирует проекты в энергетике, промышленности и производстве, тогда как взаимный товарооборот продолжает расти, а в Азербайджане работают около 100 кыргызских компаний. Дополнительный импульс сотрудничеству придают транспортные маршруты, включая Транскаспийский международный транспортный маршрут (Средний коридор), который становится одной из ключевых артерий между Центральной Азией, Южным Кавказом и Европой.

Не менее показательны гуманитарные проекты, которые все чаще становятся отражением политического доверия.

Во время своего первого государственного визита в Кыргызстан в 2022 году Президент Ильхам Алиев принял участие в открытии Азербайджано-кыргызского парка дружбы и образовательных учреждений в Бишкеке. В свою очередь Кыргызстан профинансировал строительство школы имени "Айкөл Манас" в Агдамском районе, став одной из первых стран, реализовавших столь масштабный проект на освобожденных территориях Азербайджана.

"Строительство школы является вкладом Кыргызстана в дело восстановления мира в регионах, пострадавших от конфликта", — отмечал Президент Садыр Жапаров.

Параллельно расширяются культурные обмены, развивается авиасообщение, укрепляются связи между регионами и сотрудничество в рамках Организации тюркских государств. Все это формирует отношения, которые уже давно выходят за рамки стандартного межгосударственного взаимодействия.

При этом нынешнее сближение имеет и более широкий региональный смысл. На фоне растущей роли Центральной Азии и Среднего коридора Азербайджан последовательно укрепляет связи с тюркскими государствами, превращая политическое партнерство в практическое сотрудничество в сфере транспорта, инвестиций, торговли и инфраструктуры.

Если в 2022 году Азербайджан и Кыргызстан заложили основу стратегического партнерства, а в 2024 году существенно углубили его, то нынешний государственный визит может стать точкой перехода к союзническому формату отношений. Это логичное продолжение последовательной политики Президента Азербайджана Ильхама Алиева, который сделал развитие связей с Центральной Азией одним из ключевых приоритетов внешней политики страны. На этом фоне партнерство Баку и Бишкека становится не только прочнее, но и приобретает долгосрочное стратегическое значение, выходя за рамки двусторонней повестки и укрепляя взаимодействие в рамках всего тюркского пространства.