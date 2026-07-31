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Президент Ильхам Алиев поблагодарил Кыргызстан за помощь в восстановлении Карабаха

Политика Новость 31 июля 2026 08:12 (UTC +04:00)
Президент Ильхам Алиев поблагодарил Кыргызстан за помощь в восстановлении Карабаха
Фото: Пресс-служба Президента Азербайджанской Республики
Ляман Зейналова
Ляман Зейналова
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ЧОЛПОН-АТА /Trend/ - Президент Азербайджана Ильхам Алиев поблагодарил Кыргызстан за помощь в восстановлении Карабаха.

Как сообщает специальный корреспондент Trend, выступая на третьем заседании Межгосударственного совета Азербайджана и Кыргызстана в городе Чолпон-Ата глава нашего государства сказал: «Я хотел бы также выразить благодарность за помощь в восстановлении Карабаха. Школа, которую мы с Вами вместе открыли в Агдамском регионе, носит имя Манаса, и там уже обучаются дети. Эта школа – еще один символ нашего братства, а также навсегда останется памятником единства наших народов. Это ценят не только жители Карабаха, но и всего Азербайджана».

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