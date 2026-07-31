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Nar представляет реальные истории об инклюзивности

Общество Новость 31 июля 2026 14:16 (UTC +04:00)
Nar представляет реальные истории об инклюзивности

Социальный проект «Все тела говорят», реализуемый при поддержке Nar, продолжает просветительскую деятельность в сфере инклюзивности в новом формате. В рамках проекта, осуществляемого организацией DanceAbility Azerbaijan, реальные жизненные истории участников сообщества представлены общественности в виде иллюстрированных рассказов.

Первая история, опубликованная в данном формате, основана на жизненном опыте Наргиз, имеющей нарушение слуха и недавно начавшей трудовую деятельность. Благодаря кратким текстам и понятным иллюстрациям такой подход позволяет в доступной форме освещать различные темы, связанные с инклюзивностью, и способствует повышению осведомлённости общества в этой сфере.

Следует отметить, что цель проекта заключается в содействии совместному участию людей с инвалидностью и без инвалидности, укреплении инклюзивного сообщества и повышении осведомлённости общества по вопросам инвалидности. С декабря 2025 года в проекте приняли участие 238 человек, из которых 51 человек имеет инвалидность, а 187 человек не имеют инвалидности.

В рамках проекта проводятся танцевальные занятия, встречи сообщества, мастер-классы и различные совместные мероприятия. Желающие принять участие могут подать заявку по регистрационной ссылке или связаться с организаторами через WhatsApp по номеру: +994 77 282 88 80.

В рамках своей стратегии социальной ответственности Nar поддерживает развитие инклюзивного общества, создание равных возможностей и активное участие каждого человека в общественной жизни. Поддержка проекта «Все тела говорят» также является частью инициатив, реализуемых компанией в данном направлении.

В настоящее время Nar обслуживает 2,2 миллиона абонентов и на протяжении последних семи лет является лидирующим мобильным оператором Азербайджана по показателю Индекса клиентской лояльности. В основе этого достижения лежит последовательная клиентоориентированная стратегия Nar. Мобильный оператор предлагает пользователям стабильные и высококачественные услуги связи по доступным ценам, разные интернет-пакеты и современную технологию eSIM.

Nar представляет реальные истории об инклюзивности
Nar представляет реальные истории об инклюзивности
Nar представляет реальные истории об инклюзивности
Nar представляет реальные истории об инклюзивности
Nar представляет реальные истории об инклюзивности
Nar представляет реальные истории об инклюзивности
Nar представляет реальные истории об инклюзивности
Nar представляет реальные истории об инклюзивности
Nar представляет реальные истории об инклюзивности
Nar представляет реальные истории об инклюзивности
Nar представляет реальные истории об инклюзивности
Nar представляет реальные истории об инклюзивности

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