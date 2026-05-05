Мировые медиа широко осветили переговоры в Баку Премьер-министра Джорджи Мелони с Президентом Ильхамом Алиевым (ФОТО)

БАКУ /Trend/ - Визит Председателя Совета министров Итальянской Республики Джорджи Мелони в Баку, ее встречи с Президентом Азербайджанской Республики Ильхамом Алиевым и заявления двух лидеров находятся в центре внимания итальянских и мировых медиа.

Как сообщает Trend, в репортаже телеканала RaiNews и опубликованном на его сайте материале под заголовком «Италия - Азербайджан. Стратегический альянс в сфере энергетики и коммуникаций» отмечается: «Джорджа Мелони и Ильхам Алиев подтверждают укрепление партнерства - речь идет не только об объемах газа и нефти, но и о промышленном проекте, нацеленном на превращение Италии в энергетический хаб Европы, а Баку - в узел, соединяющий два континента».

Далее подчеркивается: «Энергетическая безопасность Италии проходит через Южный Кавказ. В международном контексте, характеризующемся нестабильностью, встреча Джорджи Мелони и Президента Азербайджана Ильхама Алиева в Баку вновь подтверждает центральную роль вектора, выходящего за рамки простых поставок углеводородов».

RaiNews привел цитату Джорджи Мелони: «Экспорт нефти и газа в Италию после начала агрессивной войны России против Украины играет роль определяющего фактора в энергетической безопасности страны, которую я имею честь представлять. Мы обсудили вопросы укреплениях этих связей. Мы должны работать не только над объемами поставок, но и над качеством промышленного партнерства по всем отраслям. Мы знаем, что энергетика и связность являются двумя сторонами одной медали. Нам хотелось бы, чтобы Азербайджан укреплял свою роль в качестве фундаментального узла между Европой и Азией. Италия с этой точки зрения всегда готова играть роль привилегированных ворот на европейский рынок. Очевидно, что такого рода план требует инвестиций, долгосрочных программ и объединения наиболее благоприятных возможностей наших производственных и промышленных систем. Поэтому мы запланировали организовать здесь, в Баку во второй половине 2026 года бизнес-форум, чтобы превратить наше политическое сотрудничество в конкретные возможности для наших предприятий и работников».

В обширной статье, опубликованной на сайте агентства Agenzia Nova, отмечается, что энергетическая тематика стала ключевым предметом обсуждения для обоих лидеров. Ильхам Алиев подчеркнул центральную роль проекта TAP и важность продолжения его развития. Агентство приводит слова главы государства: «Он уже в определенной степени расширен, но этот процесс должен быть продолжен».

«Джорджа Мелони, в свою очередь, напомнила, что с начала войны России против Украины поставки газа и нефти из Азербайджана в Италию стали «решающим» фактором для национальной энергетической безопасности», - пишет агентство.

Далее приводятся следующие слова главы правительства Италии: «Мы знаем, что энергия и взаимосвязанность - это две стороны одной медали. Мы хотели бы, чтобы Азербайджан укрепил свою роль ключевого узла между Европой и Азией. Италия, в свою очередь, всегда готова выступать в роли привилегированного входа на европейский рынок. Очевидно, что подобный план требует инвестиций, долгосрочных программ и объединения наиболее перспективных возможностей наших производственных и промышленных систем».

В статье подчеркивается, что вторым центральным направлением является экономическое и промышленное измерение. «Президент Алиев назвал итальянский рынок весьма привлекательным для Азербайджана. Он напомнил, что азербайджанские инвестиции в Италию на сегодняшний день составляют три миллиарда долларов. Мелони разделила данный подход, отметив как значительные инвестиции Азербайджана в Италию, так и интерес итальянских компаний к планам развития Баку. Она заявила, что существует множество итальянских компаний, крайне заинтересованных в участии в стратегических планах развития и комплексной модернизации», - отмечается в материале агентства.

В статье, опубликованной в газете Secoli d’Italia, отмечается, что визит Председателя Совета министров Италии Джорджи Мелони в Баку является важным событием с точки зрения развития сотрудничества с Азербайджаном, который играет значимую роль в обеспечении энергетической безопасности этой страны. Издание пишет, что встреча главы правительства с Президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым была весьма продуктивной.

Джорджа Мелони особо подчеркнула: «Что касается сегодняшних отношений между нашими странами, то это очень значимо для меня с политической точки зрения. Потому что прошло 13 лет с официального визита премьер-министра Италии в Азербайджан. Думаю, нам необходимо было заполнить возникший столь долгосрочный пробел. Это сказывается не только на дружественных отношениях, связывающих наши страны, но и на очень важном сотрудничестве между Италией и Азербайджаном. Тем не менее, в отношениях был большой качественный прорыв. Таким образом, я, конечно же, благодарю за проведенную нами очень обстоятельную беседу. В ходе нее мы договорились о трансформации нашего сотрудничества путем постоянной политической координации. Мы вместе определим приоритеты, связанные с будущим. Считаю, что в нынешней сложной международной обстановке это очень значимый выбор. Тем не менее, нестабильность вокруг нас нарастает и решение очевидных вопросов между нами приобретает все большее значение. Одним из этих очевидных вопросов, конечно же, являются отношения между Италией и Азербайджаном».

В материалах, опубликованных официальным информационным агентством ANSA, а также изданиями Agenzia CULT, Agenzia Vista, Domani, la Repubblica, ItalPress, La Gazzetta del Mezzogiorno, Crema Oggi, Lecodelsud, ilNordEst, Messaggero, il Mattino, il Sole, La Sentinella, GDVNews, La Provincia, Motori, Reggio, Trentino, Stream24, подчеркивается, что глава правительства Италии провела с Президентом Азербайджана встречу как в формате «один на один», так и переговоры в расширенном составе, а также что оба лидера выступили с совместным заявлением для прессы.

Отмечается, что значение поставок энергии с Каспия резко возросло на фоне войны в Иране и эмбарго на Ормузский пролив, что побудило Европу искать стабильность в нейтральных странах, таких как Азербайджан. Позиция Баку, способного сохранять отношения с Израилем, Россией, Ираном и Европейским Союзом, не вовлекаясь напрямую в конфликты, рассматривается как фактор стабильности.

«Именно поэтому миссия Джорджи Мелони является частью ее долгосрочного видения, направленного на отказ от эпизодического реагирования на энергетические кризисы. Азербайджан утвердился как ключевой стратегический партнер не только в поставках газа, но и нефти. Стабильность Южного коридора и проведение рыночных испытаний для новых контрактов поставок будут определять способность Италии выполнять роль надежных энергетических ворот для всей Европы в условиях, когда традиционные маршруты оказываются под угрозой глобальной военной нестабильности», - отмечается в публикациях.

Визит Председателя Совета министров Италии Джорджи Мелони в Азербайджан также оказался в центре внимания и других мировых медиа.

В статье под заголовком «Италия заинтересована в углублении связей с Азербайджаном в сфере энергоснабжения», опубликованной агентством США Bloomberg и изданием Energynewsbeat, отмечается, что на встрече Джорджи Мелони с Президентом Азербайджана было принято решение углубить энергетическое сотрудничество между двумя странами как часть более широкой стратегии Италии по обеспечению поставок на фоне продолжающихся глобальных перебоев.

Американская пресса пишет: «Мелони назвала азербайджанский газ и нефть, которые в настоящее время составляют 16 процентов импорта газа и 17 процентов поставок нефти в Италию, «важными» для энергетической безопасности страны с момента полномасштабного вторжения России в Украину в 2022 году. Она пообещала «углубить это партнерство», чтобы преодолеть недавние перебои в поставках, вызванные войной в Иране».

Отмечается, что данный визит подчеркивает активную энергетическую дипломатию Италии, направленную на обеспечение надежного импорта в период перехода к возобновляемым источникам энергии и отказа от нестабильных поставщиков.

Турецкое агентство Анадолу, а также Haberglobal, Haberler.com, Ekoturk, Orta Doğu Gazetesi, Eplis Haber.com также опубликовали материалы о встречах главы правительства Италии с Президентом Азербайджана как в формате «один на один», так и расширенном составе, а также совместных заявлениях двух лидеров для прессы. В статьях и репортажах приводятся цитаты Президента Ильхама Алиева и Премьер-министра Джорджи Мелони.

Кроме того, материалы о визите Председателя Совета министров Италии Джорджи Мелони в Баку, ее встречах с Президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым и заявлениях двух лидеров были опубликованы также венесуэльским изданием Confirmado, пакистанским The Gulf Observer, официальным новостным агентством Катара QNA и иранским порталом ycr.ir.