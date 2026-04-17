Официальный курс азербайджанского маната к мировым валютам на 17 апреля

БАКУ /Trend/ - Центральный банк Азербайджана (ЦБА) объявил официальные курсы валют на 17 апреля.
Как сообщает Trend со ссылкой на ЦБА, официальный курс доллара США по отношению к манату остался без изменений и составил 1,7000 маната.
Курс евро к манату составил 2,0030 маната, 1 турецкая лира - 0,0379 маната, а 100 российских рублей - 2,2257 маната.
|Код
|Курс
|USD
|1,7
|EUR
|2,003
|AUD
|1,2186
|BYN
|0,5824
|AED
|0,4628
|KRW
|0,1149
|CZK
|0,0824
|CNY
|0,2491
|DKK
|0,268
|GEL
|0,6321
|HKD
|0,2171
|INR
|0,0183
|GBP
|2,2988
|SEK
|0,1851
|CHF
|2,1702
|ILS
|0,5686
|CAD
|1,242
|KWD
|5,5111
|KZT
|0,3605
|QAR
|0,4663
|KGS
|0,0194
|HUF
|0,5493
|MDL
|0,0993
|NOK
|0,1817
|UZS
|0,014
|PKR
|0,6071
|PLN
|0,4726
|RON
|0,393
|RUB
|2,2257
|RSD
|0,0171
|SGD
|1,3357
|SAR
|0,4532
|xdr
|2,3355
|TRY
|0,0379
|TMT
|0,4857
|UAH
|0,0388
|JPY
|1,066
|NZD
|1,001