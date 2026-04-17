Официальный курс азербайджанского маната к мировым валютам на 17 апреля

Экономика Материалы 17 апреля 2026 09:06 (UTC +04:00)
Официальный курс азербайджанского маната к мировым валютам на 17 апреля

Айтадж Ширалиева
Айтадж Ширалиева
БАКУ /Trend/ - Центральный банк Азербайджана (ЦБА) объявил официальные курсы валют на 17 апреля.

Как сообщает Trend со ссылкой на ЦБА, официальный курс доллара США по отношению к манату остался без изменений и составил 1,7000 маната.

Курс евро к манату составил 2,0030 маната, 1 турецкая лира - 0,0379 маната, а 100 российских рублей - 2,2257 маната.

Код Курс
USD 1,7
EUR 2,003
AUD 1,2186
BYN 0,5824
AED 0,4628
KRW 0,1149
CZK 0,0824
CNY 0,2491
DKK 0,268
GEL 0,6321
HKD 0,2171
INR 0,0183
GBP 2,2988
SEK 0,1851
CHF 2,1702
ILS 0,5686
CAD 1,242
KWD 5,5111
KZT 0,3605
QAR 0,4663
KGS 0,0194
HUF 0,5493
MDL 0,0993
NOK 0,1817
UZS 0,014
PKR 0,6071
PLN 0,4726
RON 0,393
RUB 2,2257
RSD 0,0171
SGD 1,3357
SAR 0,4532
xdr 2,3355
TRY 0,0379
TMT 0,4857
UAH 0,0388
JPY 1,066
NZD 1,001
