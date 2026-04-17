Азербайджан на Анталийском форуме: ставка на влияние через дипломатию

БАКУ /Trend/ - Мировая система международных отношений переживает период глубокой трансформации, характеризующийся ростом неопределенности и усилением конкуренции. В этих условиях возрастает значение государств, способных сочетать гибкую дипломатию с устойчивой внутренней политикой. Азербайджан под руководством Президента Ильхама Алиева уверенно занимает именно такую позицию, становясь надежным центром стабильности в регионе, где предсказуемость стала настоящей ценностью.

В этом контексте предстоящий Анталийский дипломатический форум (ADF), который пройдет 17-19 апреля 2026 года под эгидой Президента Реджепа Тайипа Эрдогана, становится важнейшей платформой для сверки геополитических часов. Тема нынешнего форума - “Формируя завтрашний день, управляя неопределенностями” - максимально точно отражает текущий момент. В эпоху, когда многосторонние декларации уступают место прагматизму, Азербайджан демонстрирует мастерство “мягкой силы” и превентивной дипломатии.

Азербайджан позиционирует себя как “хребет” новых логистических и энергетических связей между Востоком и Западом. Сегодня стратегическая важность Баку для обеспечения устойчивости Европы и Азии неоспорима.

Развитие Среднего коридора превратило Азербайджан в незаменимый транзитный узел. Обладая крупнейшим флотом на Каспии, портом Алят и железной дорогой Баку-Тбилиси-Карс, страна предлагает миру безопасную альтернативу в условиях глобальной турбулентности.

Не менее важно энергетическое измерение. После 2022 года, когда Европа остро нуждалась в диверсификации источников энергии, Азербайджан значительно нарастил поставки. С 2021 года экспорт газа в ЕС вырос на 56%. По итогам 2025 года общий объем экспорта составил 25,2 миллиарда кубометров, при этом более половины пришлось именно на европейский рынок. Сегодня азербайджанский газ направляется в 16 стран мира.

Совместно с партнерами из Центральной Азии и ведущими мировыми компаниями (Masdar, bp, ACWA Power) Баку формирует архитектуру возобновляемой энергии, планируя экспорт более 8 ГВт “зеленой” мощности к 2030 году.

Особое место в повестке форума занимает союз Азербайджана и Турции. Формула "одна нация, два государства" трансформировалась в мощный геополитический тандем, который выступает гарантом безопасности на Южном Кавказе. Синхронизация действий лидеров двух стран по таким проектам, как Зангезурский коридор, посылает четкий сигнал международному сообществу: экономическое процветание региона невозможно без учета интересов этой стратегической оси.

Участие Президента Ильхама Алиева в Анталийском форуме подтверждает, что за дипломатическими инициативами Баку стоят твердая политическая воля и колоссальные ресурсы. Анталийская площадка становится трибуной, с которой Азербайджан напоминает миру – стратегия стабильности и надежного партнерства уже работает на практике.