В Узбекистане обсудили развитие сотрудничества с Эксимбанком Китая

ТАШКЕНТ /Trend/ - В министерстве инвестиций, промышленности и торговли Узбекистана прошла встреча заместителя министра Ильзата Касимова с генеральным менеджером Экспортно-импортного банка Китая (Export-Import Bank of China) Сун Ин и главой Фонда экономического сотрудничества «Китай–Евразия» Чэнь Чжоу, передает Trend.

Согласно информации, во время переговоров участники обсудили текущее состояние финансового взаимодействия и подтвердили намерение ускорить реализацию совместных инициатив. Особое внимание было уделено экономическому форуму «Узбекистан – Китай и страны ШОС», который пройдет 16 июня в рамках пятого Ташкентского международного инвестиционного форума.

Китайская сторона заявила о готовности обеспечить участие в форуме ведущих компаний КНР, отметив важность этой площадки для развития деловых и инвестиционных связей.

По итогам встречи стороны подтвердили обоюдный интерес к дальнейшему укреплению стратегического партнерства и расширению практического сотрудничества в финансово-инвестиционной сфере.