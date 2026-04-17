Азербайджан играет ключевую роль в укреплении безопасности в регионе - генсек ОТГ

АНТАЛИЯ/ Trend/ - Азербайджан играет ключевую роль в укреплении безопасности в регионе.

Как сообщает специальный корреспондент Trend, об этом журналистам заявил генеральный секретарь Организации тюркских государств Кубанычбек Омуралиев на полях 5-го Анталийского дипломатического форума.

"Анталийский дипломатический форум становится традиционным мероприятием. Особенно сейчас, когда ситуация в регионе и мире остается нестабильной, такие площадки играют важную роль в поддержке мира и стабильности", - отметил он.

Омуралиев подчеркнул значимую роль Азербайджана в рамках организации.

"Азербайджан является одним из основателей Организации тюркских государств и играет важную роль в укреплении региональной безопасности. Участие Президента Ильхама Алиева в форуме также демонстрирует важность этого мероприятия", - добавил он.