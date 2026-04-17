Сахиба Гафарова председательствовала на общих обсуждениях 152-й Ассамблеи Межпарламентского союза

БАКУ /Trend/ - Спикер Милли Меджлиса Сахиба Гафарова председательствовала на общих обсуждениях, проведенных в рамках 152-й Ассамблеи Межпарламентского союза в Стамбуле.

Об этом сообщили Trend в отделе по связям с прессой и общественностью Милли Меджлиса.

Отмечается, что в обсуждениях выступили и высказали свои мнения по обсуждаемым темам председатель Совета представителей Ирака Хайбат Хамад Аббас аль-Хальбуси, председатель Палаты представителей Австралии Дугалд Милтон Дик, председатель Консультативного совета Нигера Мамуду Харуна Джингарей, председатель парламента Армении Ален Симонян, председатель Национальной ассамблеи Непала Нараян Прасад Дахал, председатель Национальной ассамблеи Южно-Африканской Республики Анжела Токозиле Дидиза, председатель Национального совета Палестины Рави Фаттух и другие.