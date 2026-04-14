Обнародован объем кредитов, выданных предпринимателям в Азербайджане в I квартале этого года

БАКУ/Trend/ - В первом квартале 2026 года при поддержке Фонда ипотечного и кредитного обеспечения предпринимателям в Азербайджане было выдано кредитов на сумму 24,8 миллиона манат.

Об этом Trend сообщили в Фонде ипотечного и кредитного обеспечения.

Отмечается, что развитие ненефтяного сектора в Азербайджане, дальнейшее повышение благоприятности деловой и инвестиционной среды, расширение доступа предпринимателей к финансовым ресурсам и развитие отношений между государством и предпринимателями являются одними из основных приоритетов экономической политики, проводимой под руководством Президента Азербайджанской Республики Ильхама Алиева.

В соответствии с Указом Президента Азербайджанской Республики № 1691 от 29 ноября 2017 года, впервые было начато предоставление государственных гарантий по кредитам, полученным предпринимателями в уполномоченных банках в национальной валюте, а также субсидирование начисленных по ним процентов.

По состоянию на 1 апреля 2026 года, в рамках механизма традиционных гарантии, по счету гарантии, предоставленной Фондом, уполномоченные банки выдали предпринимателям кредиты на общую сумму 707,3 миллиона манатов, а в январе-марте 2026 года - на сумму 23,2 миллиона манатов

Средний срок кредитов, гарантированных в рамках данного механизма на сегодняшний день, составил 30 месяцев. Благодаря субсидированию части начисленных процентов со стороны Фонда, фактическая годовая процентная ставка по кредитам для предпринимателей составила 6,8%, а сумма кредита, выделяемого одному предпринимателю, варьировалась в пределах от 30 тысяч до 5 миллионов манат.

Кредиты были направлены на такие сферы, как производство и переработка промышленной продукции, сельское хозяйство и пищевая промышленность, строительный сектор, развитие туризма и инфраструктуры, производство машин и оборудования, а также на секторы торговли и услуг. За счет проектов, профинансированных с помощью гарантий и процентных субсидий Фонда, предусмотрено создание более 6000 новых рабочих мест.

В то же время, согласно Указу Президента Азербайджанской Республики № 1832 от 24 августа 2022 года, в целях повышения доступности финансовых средств для микро- и малых предпринимателей, работающих в ненефтяном секторе, а также компаний-эмитентов, был расширен спектр инструментов поддержки предпринимательства. Успешно применяются два новых механизма: предоставление обеспечения по кредитному портфелю в национальной валюте и обеспечение обязательств эмитентов (предпринимателей) по облигациям. В рамках механизма портфельного обеспечения на сегодняшний день были предоставлены гарантии в размере 5,3 миллиона манат по кредитам 426 предпринимателей на общую сумму 7,1 миллиона манат. В первом квартале 2026 года гарантии составили 1,2 миллиона манат по кредитам 62 предпринимателей на сумму 1,61 миллиона манат. По механизму обеспечения обязательств по эмиссии облигаций были предоставлены гарантии на сумму 6 миллионов манат при общем выпуске облигаций в объеме 10 миллионов манат.