Ненефтяной сектор Азербайджана увеличился в январе-марте

БАКУ/Trend/ - В январе-марте 2026 года экспорт Азербайджана в ненефтяной сфере увеличился на 11,7% по сравнению с соответствующим периодом 2025 года и составил 862 миллиона долларов США.

Как сообщает Trend со ссылкой на апрельский выпуск "Обзора экспорта" Центра анализа экономических реформ и коммуникаций, в этот период экспорт пищевых продуктов вырос на 25,1% и достиг 281 миллиона долларов США.

В январе-марте текущего года экспорт сахара увеличился в 4,5 раза по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, хлопковой пряжи - в 2 раза, жиров и масел растительного и животного происхождения - на 68,4%, хлопкового волокна - на 43,5%, фруктов и овощей - на 22,1%, алюминия и изделий из него - на 20,4%, чая - на 15,1%, алкогольных и безалкогольных напитков - на 4,3%.

В январе-марте 2026 года экспорт аграрной продукции вырос на 26,6% и составил 215,6 миллиона долларов США, а экспорт агропромышленных товаров увеличился на 27,4% и достиг 88 миллионов долларов США. В целом совместный экспорт аграрной и агропромышленной продукции вырос на 26,8% и составил 303,7 миллиона долларов США.