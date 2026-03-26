Monforts стимулирует развитие текстильной промышленности Туркменистана - менеджер (Эксклюзив)

БАКУ /Trend/ - За последнее десятилетие немецкая компания Monforts поставила несколько комплексных линий отделки на текстильные предприятия Туркменистана.

Об этом Trend сказал менеджер по продажам компании Monforts Томаc Пеффген.

"Эти проекты включали линии термофиксации MONTEX, системы санфоризации MONFORTEX и технологии непрерывного крашения THERMEX, установленные в составе крупных текстильных комплексов. Совсем недавно мы также поставили несколько машин MONTEXCOAT", - отметил Т. Пеффген.

По его словам, важность данных поставок заключается не просто в числе поставленных машин, а в той роли, которую они играют в производственной цепочке.

"Текстильная отрасль Туркменистана выстроена по принципу вертикальной интеграции - от подготовки хлопка и прядения через ткачество или вязание до финальной отделки. Именно технологии отделки обеспечивают размерную стабильность, контроль усадки и устойчивость цвета - параметры, критически важные для экспортных рынков, особенно в сегменте домашнего текстиля, такого как постельное белье и махровые изделия", - подчеркнул Т. Пеффген.

Менеджер компании отметил, что в последние годы акцент в отрасли сместился с наращивания производственных мощностей на укрепление качества, с особым вниманием к оптимизации процессов, энергоэффективности и стабильности продукции.

"Многие из ранее поставленных установок сегодня работают на зрелой стадии эксплуатации, и приоритетом становятся оптимизация процессов, повышение энергоэффективности и обеспечение стабильного качества продукции, а не просто увеличение объемов производства", - добавил он.

Отметим, что Monforts - это немецкая компания, специализирующаяся на проектировании и производстве высокотехнологичного оборудования для текстильной промышленности. Основанная в 1884 году, она является одним из ведущих поставщиков систем отделки для текстильных фабрик по всему миру. Компания предлагает решения для отделки тканей, такие как машины для стационарной отделки, системы санфоризации и непрерывного крашения, направленные на улучшение качества продукции и повышение производственной эффективности. Monforts также активно разрабатывает устойчивые технологии, такие как энергосберегающие и ресурсосберегающие методы обработки тканей, и имеет крепкие связи с крупнейшими мировыми производителями текстиля.