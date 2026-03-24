Monforts ведет консультации с текстильным сектором Туркменистана - менеджер компании (Эксклюзив)

БАКУ /Trend/ - Компания Monforts поддерживает регулярный технический диалог с текстильными предприятиями и государственными структурами Туркменистана для содействия операционной оптимизации и устойчивому производству.

Об этом Trend сказал менеджер по продажам компании Monforts Томаc Пеффген.

"Эти обсуждения, как правило, сосредоточены на оптимизации производственных процессов, стратегиях технического обслуживания, обучении персонала и адаптации параметров отделки к меняющимся требованиям к продукции", - отметил он.

По словам Пеффгена, текстильная промышленность Туркменистана добилась прогресса в развитии внутреннего производства тканых и трикотажных хлопчатобумажных тканей, и технические консультации все чаще фокусируются на обеспечении стабильной работы, управлении энергопотреблением и долгосрочной устойчивости производственных линий.

"По мере развития отрасли, передача знаний становится столь же важной, как и поставка оборудования. Поэтому наша роль не ограничивается установкой техники, а включает поддержку контроля производственных процессов и обеспечение того, чтобы отделочные технологии продолжали демонстрировать надежные результаты с учетом характеристик местного сырья", - подчеркнул менеджер.

Отметим, что Monforts - это немецкая компания, специализирующаяся на проектировании и производстве высокотехнологичного оборудования для текстильной промышленности. Основанная в 1884 году, она является одним из ведущих поставщиков систем отделки для текстильных фабрик по всему миру. Компания предлагает решения для отделки тканей, такие как машины для стационарной отделки, системы санфоризации и непрерывного крашения, направленные на улучшение качества продукции и повышение производственной эффективности. Monforts также активно разрабатывает устойчивые технологии, такие как энергосберегающие и ресурсосберегающие методы обработки тканей, и имеет прочные связи с крупнейшими мировыми производителями текстиля.