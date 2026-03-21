Monforts сосредоточена на модернизации текстильной промышленности Туркменистана - менеджер (Эксклюзив)

БАКУ /Trend/ - Компания Monforts планирует углубить сотрудничество с текстильной промышленностью Туркменистана, сосредоточившись на целевых технологических модернизациях и повышении эффективности, а не на строительстве новых крупных объектов.

Об этом Trend сказал менеджер по продажам компании Monforts Томаc Пеффген.

"Наши последние клиенты в Туркменистане устанавливают линии MONTEXCOAT для нанесения покрытий на полипропиленовые ткани для рынка домашнего текстиля", - отметил он.

По словам Пеффгена, как и многие страны-производители текстиля, Туркменистан сейчас вступает в этап, когда модернизация и повышение эффективности становятся столь же важными, как и создание новых производственных мощностей. После значительных инвестиций в инфраструктуру прядения, ткачества и трикотажного производства за последнее десятилетие внимание все больше сосредотачивается на повышении эффективности отделочных процессов, снижении энергопотребления и развитии автоматизации производственных процессов.

"Там, где возникают возможности, Monforts находится в выгодном положении для поддержки подобных инициатив. Современные системы термофиксации и отделки обеспечивают измеримые улучшения в области энергоэффективности, цифрового управления процессами и воспроизводимости - факторов, которые особенно важны для интегрированных фабрик, стремящихся усилить свою экспортную конкурентоспособность. Будущее сотрудничество, вероятно, будет отражать эту эволюцию", - добавил менеджер.

Пеффген отметил, что дальнейшее сотрудничество между компанией и Туркменистаном, как ожидается, будет сосредоточено на технологическом совершенствовании и оптимизации существующих установок, а не на реализации масштабных проектов "с нуля", что отражает переход сектора от быстрого наращивания производственных мощностей к повышению добавленной стоимости.

"Вместо крупномасштабного строительства новых предприятий "с нуля" мы ожидаем, что акцент теперь будет сделан на целевых модернизациях, технологическом совершенствовании и оптимизации существующих установок. Это соответствует общей траектории развития текстильного сектора Туркменистана, который за последние пять лет перешел от быстрого наращивания мощностей к консолидации и увеличению добавленной стоимости", - сказал он.

Пеффген отметил, что текстильная промышленность Туркменистана по-прежнему опирается на структурированную модель "от хлопка до готовой продукции", поддерживаемую европейским машиностроительным опытом, где технологии отделки играют ключевую роль в промышленном развитии.

"Наше участие было сосредоточено на стадии отделки - этапе, на котором тканые и трикотажные материалы превращаются в готовую к продаже текстильную продукцию. По мере того как страна продолжает укреплять стабильность качества и экспортную ориентацию, наши технологии отделки остаются центральным элементом ее промышленного развития", - заключил менеджер.

Отметим, что Monforts - это немецкая компания, специализирующаяся на проектировании и производстве высокотехнологичного оборудования для текстильной промышленности. Основанная в 1884 году, она является одним из ведущих поставщиков систем отделки для текстильных фабрик по всему миру. Компания предлагает решения для отделки тканей, такие как машины для стационарной отделки, системы санфоризации и непрерывного крашения, направленные на улучшение качества продукции и повышение производственной эффективности. Monforts также активно разрабатывает устойчивые технологии, такие как энергосберегающие и ресурсосберегающие методы обработки тканей, и имеет прочные связи с крупнейшими мировыми производителями текстиля.