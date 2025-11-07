Названы сроки завершения строительства железной дороги Чабахар-Захедан

БАКУ /Trend/ - Строительство железнодорожной линии Чабахар-Захедан на юго-востоке Ирана в рамках международного транспортного коридора "Север-Юг" будет завершено в течение ближайших 6 месяцев.

Как сообщает Trend, об этом заявил заместитель министра дорог и городского развития и исполнительный директор Иранской железнодорожной компании Джаббар Али Закери 4 ноября на встрече с послом Индии в Иране Рудрой Гауравом Шрестом.

По его словам, развитие международного транспортного коридора "Север-Юг" является одним из основных приоритетов Иранской железнодорожной компании. Иран надеется, что благодаря тесному сотрудничеству стран-участниц работа в этом направлении будет осуществляться более оперативно.

"Цель Ирана - упростить процесс транспортировки торговых грузов между Индией и Россией через Иран. Развитие Чабахара может сыграть эффективную роль в развитии международного транспортного коридора "Север-Юг" и увеличении доли Ирана в региональном транзите. Иран стремится к скорейшему созданию необходимой инфраструктуры для реализации этой цели", - сказал он.

Закери отметил, что грузоперевозки между индийским портом Мумбаи и иранским портом Чабахар, а также последующее совместное сотрудничество России и Индии могут значительно увеличить транзит грузов по международному транспортному коридору "Север-Юг".

По его словам, порт Чабахар не может полноценно функционировать без железной дороги. Строительство железной дороги Чабахар-Захедан будет завершено в течение следующих шести месяцев, а сама железная дорога будет готова к эксплуатации в течение следующих трех месяцев.

Представитель компании отметил, что порт Чабахар и железная дорога играют важную роль в налаживании железнодорожного сообщения между Афганистаном и Индией. Это направление значительно сократит время и расстояние грузоперевозок между Индией и Афганистаном.

На встрече посол Индии в Тегеране Рудра Гаурав Шрест выразил удовлетворение развитием железнодорожного сотрудничества между Индией и Ираном и поприветствовал эффективную роль Иранской железнодорожной компании в развитии регионального транзита.

Добавим, что общая протяженность железной дороги Чабахар-Захедан составляет около 634 километров, строительство железной дороги началось в 2010 году. Строительство этой железной дороги было ускорено в 2014 году в связи со сменой компании-подрядчика.