Выросла доля поисковой системы Google на рынке Азербайджана

БАКУ /Trend/ - В августе этого года Google продолжал оставаться самой популярной поисковой системой в Азербайджане - с долей в 89,89%.

По информации, полученной Trend в статистическом центре Global Stats, доля поисковой системы Google выросла на 0,4 процентных пункта по сравнению с июлем текущего года.

Доля поисковой системы "Яндекс" за отчетный период снизилась на 1,35 процентных пункта и составила 2,19 процента.

В июле текущего года доля поисковой системы Bing снизилась на 2,3 процентных пункта, до 3,92 процента, а доля Yahoo снизилась на 0,7 процентных пункта, до 1,49 процента.