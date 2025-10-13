БАКУ /Trend/ - За последний год добыча сырой нефти в Иране увеличилась на более чем 120 000 баррелей в сутки.

Как сообщает Trend, об этом заявил в ходе брифинга министр нефти Ирана Мохсен Пакнежад.

По его словам, несмотря на многочисленные ограничения (экономический кризис и санкции, введённые против страны), в течение последнего года рост добычи остается в центре внимания.

Пакнежад сообщил, что за указанный период также был зафиксирован рост экспорта сырой нефти Ирана, в том числе рекордные показатели экспорта.

Комментируя запуск механизма Snapback, предусматривающего восстановление действия резолюций Совета Безопасности ООН против Ирана, и его негативное влияние на продажи сырой нефти Ираном, министр добавил, что в последние годы, и особенно после принятия закона Shipact в мае прошлого года, иранская сторона столкнулась со многими жесткими ограничениями. Однако, приняв адекватные меры, Иран обошел санкции и продал свою сырую нефть надлежащим образом. Соответственно, с активацией механизма Snapback более жесткие ограничения применяться не будут.

"Конечно, реализация резолюций может повлечь за собой ряд побочных действий. Однако при необходимости будут приняты соответствующие меры", - сказал он.

Следует отметить, что, согласно отчету Организации стран-экспортеров нефти (ОПЕК) за август, суточная добыча сырой нефти в Иране составила 3 ​​218 000 баррелей. Это на 27% меньше, чем в июле.

Добавим, что общие запасы углеводородов Ирана составляют 1,2 триллиона баррелей. .